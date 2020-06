ÖAMTC: Straßensperren wegen Überflutungen in Niederösterreich

Wartezeiten an den Grenzen im Wochenendverkehr

Wien (OTS) - Wegen starker Regenfälle gab es laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Sonntagnachmittag einige Verkehrsbeeinträchtigungen in Niederösterreich. Unter anderen kam es auf der B3, Donaustraße zu wechselweisen Anhaltungen bei Grein. Weitere betroffene Straßenzüge waren: im Bezirk Wieselburg die L96, sowie im Bezirk Melk, wo auf der L89 bei Texing und in Kirnberg die Mank über die Ufer getreten war. Im Bezirk Gänserndorf musste die B4, Horner Straße bei Zissersdorf wegen eines Murenabgangs gesperrt werden.

Internationaler Reiseverkehr Im internationalen Reiseverkehr verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen sowohl am Samstag, als auch am Sonntag tagsüber durchgehend Wartezeiten an den Grenzen zu Slowenien vor dem Karawankentunnel (A11) in Kärnten und bei Spielfeld (A9) in der Steiermark. Vor dem Karawankentunnel warteten Autofahrer zu Spitzenzeiten etwa 90, vor Spielfeld 45 Minuten bei der Ausreise. Zu leichten Verzögerungen kam es am Sonntagnachmittag dann auch am Grenzübergang Walserberg (A1) bei Salzburg in Richtung Deutschland.

(Schluss)

Obermayr/ Poturovic

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at