Matznetter zu „Projekt Edelstein": ÖVP wollte Republik offenbar auch ohne FPÖ verscherbeln

Werden im U-Ausschuss für Aufklärung sorgen

Wien (OTS/SK) - Großen Aufklärungsbedarf sieht SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter bei den nun bekannt gewordenen Enthüllungen zum „Projekt Edelstein“: „Wenn die Berichte stimmen, dann handelt es sich um den größten Versuch, Daten zu verkaufen, den wir bisher erlebt haben. Wie kann eine Regierung ernsthaft Überlegungen dazu anstellen, Teile der kritischen Infrastruktur mit den sensibelsten Daten aller Menschen in Österreich privatisieren zu wollen und an die Post zu verkaufen?“, zeigt sich Matznetter schockiert. Das Bundesrechenzentrum sei schließlich das digitale Rückgrat des Bundes. ****

„Die ÖVP wollte offenbar auch ohne FPÖ unsere Republik verscherbeln. Was wir daraus lernen und schon jetzt wissen, ist, dass dieser ÖVP alles zuzutrauen ist. Was wir noch nicht wissen, werden wir im Rahmen des Ibiza-U-Ausschusses aufklären. Da trifft es sich gut, dass in wenigen Tagen BK Kurz geladen ist und zu den Vorwürfen Stellung beziehen muss“, so Matznetter. (Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at