Deutsch ad Schwarz: Billiges und durchschaubares Manöver, um von eigenen Skandalen abzulenken

Aufklärung, ob schwarz-blaue Regierung unter BK Kurz käuflich war, wird dadurch aber nicht verhindert werden

Wien (OTS/SK) - Unbeeindruckt zeigt sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch auf die jüngste Anpatzerei der stv. Generalsekretärin der ÖVP Gaby Schwarz: „Der Versuch, den erfolgreichen Landeshauptmann Doskozil anzupatzen, ist ein billiges und durchschaubares Ablenkungsmanöver, wenige Tage bevor Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel für den Ibiza-U-Ausschuss geladen sind. Wir haben bereits mit Spannung darauf gewartet, mit welcher Geschichte die ÖVP dieses Mal daherkommt, um von Vorfällen in den eigenen Reihen abzulenken. LH Doskozil hat diese haltlosen Vorwürfe und Anschuldigungen bereits zurückgewiesen“, so Deutsch. ****

Der ÖVP werde es nicht gelingen, Aufklärung zu verhindern. „Es ist das ewige Lied der ÖVP: Wenn es für sie eng wird und ihnen das Wasser bis zum Hals steht, werden irgendwelche Schauermärchen gegen andere Parteien oder Personen in die Welt gesetzt. Es ist offensichtlich, dass die ÖVP damit von waschechten schwarz-blauen Skandalen ablenken will. Aber auch so wird es der ÖVP nicht gelingen, zu verhindern, dass der U-Ausschuss aufklärt, ob die schwarz-blaue Regierung unter BK Kurz käuflich war“, so Deutsch. (Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/