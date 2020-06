Grüne Wien/Kunrath zum Welflüchtlingstag

Unsere Solidarität als Stadt ist gefragt

Wien (OTS) - Die humanitäre Lage in den Flüchtlingscamps in vielen Ländern der Erde, besonders aber auch in Griechenland, ist desaströs und auch die Situation an der EU-Grenze zwischen Bosnien und dem EU-Land Kroatien eskaliert. Medien berichten immer wieder von massiver Polizeigewalt gegen Flüchtlinge. Deutschland nimmt nun wenigstens rund 400 Menschen in eigenen Aktionen auf und auch die Hauptstadt Berlin hat den Beschluss gefasst 300 Flüchtlinge aufzunehmen. Österreich ist nach wie vor nicht bereit unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. „Österreich hat Platz. Und wir haben die Pflicht das Menschenrecht auf Asyl zu wahren. Ob an der EU-Außengrenze oder direkt vor unserer Haustür“, so Menschenrechtssprecher Niki Kunrath.

Heute ist Weltflüchtlingstag. Ein Aktionstag, der vom UNHCR ins Leben gerufen wurde, um auf die Situation von Geflüchteten weltweit aufmerksam zu machen. Der UNHCR veröffentlicht hierzu jährlich die Global Trends mit den aktuellen Flüchtlingszahlen. Allein 2019 waren 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. 30-34 Mio. aller Geflüchteten waren Kinder unter 18 Jahren.

„Es darf nicht sein, dass Flucht immer wieder als `Urlaubsausflug in ein neues Land´ diskutiert und wahrgenommen wird. Flucht ist nicht freiwillig. Es ist der letzte Ausweg. Wer sein Land verlassen muss, lässt alles hinter sich – seine Heimat, die eigene Familie, den Job und alle Erinnerungen. Von den Geflüchteten werden oft Kilometer auf unsicheren Wegen zurückgelegt, um eine ungewisse Zukunft in Sicherheit zu beginnen“, sagt Niki Kunrath. „Dafür braucht es Mut, Kraft und vor allem unsere Solidarität. Gerade auch jetzt während der Covid-19 Pandemie.“





