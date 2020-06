Lotto: Bonus-Ziehung endet mit Jackpot – Sonntag warten 1,1 Mio. Euro

Kärntner gewinnt Lotto Extra-Million, Solo-Joker in NÖ

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in der Geschichte von Lotto begrüßte das Moderatoren-Duo Silvia Schneider und Norbert Oberhauser am Freitag, den 19. Juni, zu einer Bonus-Ziehung. Das Ergebnis entspricht, was den Sechser betrifft, der ersten Bonus-Ziehung im März dieses Jahres, denn auch diesmal gab es keinen Sechser. Die „sechs Richtigen“ 1, 7, 13, 39, 44 und 45 waren also auf keinem Wettschein angekreuzt, und damit wird am kommenden Sonntag ein Jackpot ausgespielt, bei dem es um rund 1,1 Millionen Euro geht.

Ein Spielteilnehmer aus der Steiermark tippte per Quicktipp als einziger einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhält dafür rund 86.000 Euro.

Und da es sich um eine Bonus-Ziehung handelte, wurde wieder unter allen mitspielenden Tipps einmal 1 Million Euro extra ausgespielt. Der gewinnbringenden Tipp befindet sich auf der Quittung mit der Nummer 6471845950, und er macht einen Kärntner zum Millionär.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Freitag keinen Sechser, die Gewinnsumme wurde auf die 34 Gewinner eines Fünfers aufgeteilt.

Joker

Beim Joker schließlich gab es einen Sologewinn. Ein Niederösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung und auch das „Ja“ angekreuzt. Dies brachte ihm einen Gewinn von mehr als 166.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 19. Juni 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 625.001,74 – 1,1 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 85.937,70 105 Fünfer zu je EUR 892,80 206 Vierer+ZZ zu je EUR 136,50 3.532 Vierer zu je EUR 44,20 5.169 Dreier+ZZ zu je EUR 13,60 55.535 Dreier zu je EUR 5,00 183.639 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 07 13 39 44 45 Zusatzzahl 09

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 19. Juni 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 34 Fünfer zu je EUR 7.123,00 1.770 Vierer zu je EUR 23,10 30.588 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 13 18 26 32 33

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 19. Juni 2020

1 Joker EUR 166.048,30 6 mal EUR 8.800,00 81 mal EUR 880,00 804 mal EUR 88,00 8.384 mal EUR 8,00 82.286 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 1 8 8 1 9

