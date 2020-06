Anpfiff für den offiziellen Rapid Wein

Einige unserer treuen Fans und das Bioweingut Lenikus haben einen einzigartigen und hochqualitativen Wein hervorgebracht, der nicht nur für den Spirit unseres Wiener Fußballclubs steht, sondern auch den Wiener Weinbau widerspiegelt und ausgezeichnet schmeckt Martin Bruckner, Präsident des SK Rapid und Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft der SK Rapid GmbH 1/3

Das Bioweingut Lenikus und der SK Rapid haben sehr viele Gemeinsamkeiten: Unser Bioweingut mit seinem biologisch angebauten veganen Wein ist genauso grün wie der traditionsreichste Wiener Fußballclub, der SK Rapid. Ganz im Grünen von Wien liegt auch das Anbaugebiet unserer Weine, welches wir auch die 'Westtribüne des Wiener Weinbaus' nennen. Als Rapid Fan ist es mir eine Freude bekannt zu geben, dass ein Teil der Einkünfte dieses großartigen Produkts dem SK Rapid zugutekommen wird Mag. Martin Lenikus, Projektentwickler, Hotelier, Gastronom und Winzer 2/3

Der offizielle Rapid Wein besticht durch Kraft, feinaromatischem Feuer und einmaliger Würze beim Abschluss. Ein echter Rapidler eben! Christian Schmalvogl vom Bioweingut Lenikus 3/3

Wien (OTS) - Am 19. Juni 2020 fand am LAMÉE ROOFTOP die Taufe des offiziellen Rapid Wein statt. Der eigens für den Fußballclub SK Rapid cuvéetierte Wein des Bioweingut Lenikus wurde im Kreise der Fans, des Präsidenten und der Geschäftsführung des SK Rapid vorgestellt und selbstverständlich verkostet.

Gemeinsam mit den treuen Rapid-Fans hat das Bioweingut Lenikus etwas ganz Besonderes kreiert: Den offiziellen Rapid Wein. Von Rapidlern für Rapidler.

Vorgestellt wurde der offizielle Rapid Wein im Rahmen einer Pressekonferenz im Kreise von Vertretern des SK Rapid, Sportreportern, Fans und Gästen am Lamée Rooftop, welches die ideale Location für die Präsentation bot. Auch Rapid-Pfarrer Mag. Christoph Pelczar war anwesend, um den Wein feierlich zu taufen. Auf das Event folgt der offizielle Verkaufsstart des eigens für den SK Rapid kreierten biologischen Weißweins.

„ Das Bioweingut Lenikus und der SK Rapid haben sehr viele Gemeinsamkeiten: Unser Bioweingut mit seinem biologisch angebauten veganen Wein ist genauso grün wie der traditionsreichste Wiener Fußballclub, der SK Rapid. Ganz im Grünen von Wien liegt auch das Anbaugebiet unserer Weine, welches wir auch die 'Westtribüne des Wiener Weinbaus' nennen. Als Rapid Fan ist es mir eine Freude bekannt zu geben, dass ein Teil der Einkünfte dieses großartigen Produkts dem SK Rapid zugutekommen wird ”, so Mag. Martin Lenikus, Projektentwickler, Hotelier, Gastronom und Winzer. Nebstbei Förderer und Sammler junger Kunst und vor allem Rapidler.

Bei der Entwicklung der biologischen Weißweincuvée waren nicht nur Dipl. Sommelier Christian Schmalvogl und Önologe Erich Franz vom Bioweingut Lenikus, sondern auch VertreterInnen der Rapid-Fanclubs wie etwa Roland Friedrich, Dipl. Sommelier und Obmann der Green White Styrian Panthers, Sabine Karl, Mitbegründerin der Rapid Ultras und Marcus Stadler, der Rapid ebenfalls seit vielen Jahren begleitet, beteiligt.

„ Einige unserer treuen Fans und das Bioweingut Lenikus haben einen einzigartigen und hochqualitativen Wein hervorgebracht, der nicht nur für den Spirit unseres Wiener Fußballclubs steht, sondern auch den Wiener Weinbau widerspiegelt und ausgezeichnet schmeckt ”, freuen sich Martin Bruckner, Präsident des SK Rapid und Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft der SK Rapid GmbH. „ Der offizielle Rapid Wein besticht durch Kraft, feinaromatischem Feuer und einmaliger Würze beim Abschluss. Ein echter Rapidler eben! ”, beschreibt Christian Schmalvogl vom Bioweingut Lenikus.



Der Rapid Wein ist online erhältlich unter:

WWW.BIOWEINGUTLENIKUS.AT/RAPID/

Für Großbestellungen von Fanclubs werden Spezialkonditionen angeboten:

T +43 1 320 35 90

RAPID@BIOWEINGUTLENIKUS.AT

Facebook: derrapidwein



Das BIOWEINGUT LENIKUS ist Teil der Unternehmensgruppe LENIKUS

Die Wiener Unternehmensgruppe LENIKUS hat als Entwickler von design- und architekturorientierten Immobilienprojekten in den letzten 30 Jahren „Made by LENIKUS“ zu einem Begriff gemacht.Neben dem ökologischen Wohnbau entwickelt und betreibt das Unternehmen eigenständig auch nachhaltige Hotel- und Gastronomieprojekte sowie biologisch-veganen Weinbau. In diesen unterschiedlichen Geschäftsfeldern sowie mit der Sammlung LENIKUS leistet die Unternehmensgruppe LENIKUS immer auch relevante Beiträge zur Regionalentwicklung.

Rückfragen & Kontakt:

Bioweingut Lenikus Wien

+43 516 310

presse @ bioweingutlenikus.at