FPÖ – Schnedlitz: „Smoke – Ja“-Volksbegehren ist berechtigter Protest gegen unsinniges Rauchverbot

Unterstützung für Wahlfreiheit und Bürgerrechte vom 22. bis 29. Juni möglich

Wien (OTS) - „Ob man in einem Lokal rauchen darf oder nicht, soll nicht von einer Regierung abhängig sein, sondern allein und einzig am Betreiber und Gast liegen. Die vielzitierten und zu Tode verwendeten Argumente sind eher als fadenscheinig zu betrachten und haben mit Eigenverantwortung und Wahlfreiheit nichts zu tun. Deshalb werde auch ich von meinem Recht Gebrauch machen und dieses Volksbegehren unterzeichnen“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Unsere Gastronomen haben viel Geld in die Hand genommen, um einen baulichen Nichtraucherschutz zu gewähren - von einem Kostenersatz ist aber weit und breit keine Spur zu sehen. Schwarz und Grün haben unseren Gastronomen und Hoteliers in der Corona-Krise einen enormen Schaden zugefügt und viele in den existenziellen Abgrund getrieben – jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt, das generelle Rauchverbot aufzuheben und den Gastronomen sowie den Gästen die Wahl zu überlassen“, betonte Schnedlitz.

