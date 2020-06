Landesstraße B 35 bei Straß im Straßertale wurde erneuert

Arbeiten an der L 7017 begannen kürzlich

St. Pölten (OTS) - Auf der B 35 nördlich von Straß im Straßertale (Bezirk Krems-Land) wurde die Sanierung der Fahrbahn abgeschlossen. Die Bauarbeiten führten die Firma Held & Francke und die Straßenmeisterei Langenlois durch. Dabei wurden auf einer Länge von rund 600 Metern und auf einer Fläche von rund 3.900 Quadratmetern unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite von 6,5 Metern und mit Gesamtkosten von 165.000 Euro zum einen Belagsschäden saniert und zum anderen die Fahrbahn neu hergestellt. Abschließend wurde noch das Bankett den neuen Gegebenheiten angepasst und die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht.

Auch wird die Fahrbahn der Landesstraße L 7017 zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße B 34 in Kammern und der B 35 in Straß im Straßertale mit einem Kostenaufwand von 65.000 Euro saniert. Hier wird auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite von 5,5 Metern nach kleinflächigen Schadstellensanierungen auf einer Fläche von rund 9.300 Quadratmetern eine Dünnschichtdecke aufgebracht. Diese Arbeiten werden ab Mitte Juli in einer Bauzeit von drei Arbeitstagen von der Firma Mikrobelag mit örtlicher Umleitung ausgeführt. Landesrat Martin Eichtinger machte sich kürzlich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt.

