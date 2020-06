ATV-Frage der Woche: 33% der ÖsterreicherInnen finden 450 Euro-Einmalzahlung für Arbeitslose zu wenig, 17% finden sie zu hoch

"ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag sprechen Moderator Meinrad Knapp, Meinungsforscher Peter Hajek und Politikexperte Thomas Hofer in "ATV Aktuell: Die Woche" über die Maßnahme der Bundesregierung, zusätzlich zum Arbeitslosengeld eine Einmalzahlung von 450 Euro zu tätigen. So befragte Peter Hajek in seiner aktuellen Umfrage 500 TeilnehmerInnen, inwiefern sie die Zusatzzahlung als angemessen empfinden.

17 Prozent der ÖsterreicherInnen sind der Meinung, dass die Zahlung "zu viel" ist. 34 Prozent empfinden sie als "gerade richtig", während sie 33 Prozent als "zu wenig" ansehen. 16 Prozent gaben "weiß nicht" an oder enthielten sich ihrer Meinung. Vor allem die AnhängerInnen der SPÖ erachten die Maßnahmen als zu schwach. Starke 66 Prozent davon meinen, dass die Zahlung zu gering ausfällt.



Peter Hajeks Fazit zu den Ergebnissen lautet: „Arbeitslose wurden in Österreich immer etwas scheel von der Seite angesehen. In Zeiten von Corona hat sich das nur wenig verändert. So ist zu erklären, dass nur 33 Prozent meinen, die 450 Euro seien zu wenig, während 17 Prozent meinen, der Betrag wäre zu hoch. Die WählerInnen der Regierungsparteien sind sich dabei uneins: Die ÖVP-WählerInnen folgen der Parteilinie (22% zu viel, 17% zu wenig, 48% gerade richtig), während die Grün-WählerInnen auf Gewerkschaftslinie sind (7% zu viel, 48% zu wenig, 28% gerade richtig).“



Weitere Themen in der Sendung sind die Regierungsklausur und der "Koran-Sager" von Norbert Hofer. Zudem wird auch der grün-türkise Plan zur autofreien Innenstadt in Wien sowie Brigitte Bierleins Alkoholkontrolle am Steuer besprochen.

