ORF-„Pressestunde“ mit Werner Kogler, Vizekanzler, BM für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sowie Bundessprecher Die Grünen

Am 21. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Gesamtpaket für Corona-Hilfen beträgt nun 50 Milliarden Euro. Die ÖVP-Grünen-Regierung hatte in der zweitägigen Klausur die dazu nötige Aufstockung um 19 Milliarden beschlossen. Vizekanzler Werner Kogler spricht von einem „Mega-Wumms“, während es von Seiten der Opposition heftige Kritik hagelt. Kommen die Unterstützungsmaßnahmen zur Gänze tatsächlich bei den Unternehmen an? Bleibt es bei der umstrittenen Einmalzahlung für Arbeitslose? Wie geht es mit dem Modell der Kurzarbeit weiter? Wer zahlt am Ende die Kosten der Krise? Werden Millionäre wie angekündigt zur Kasse gebeten? Wie bereitet sich die Regierung auf eine mögliche zweite Welle vor? Und: Welche Rolle spielt der Klimaschutz in den nächsten Jahren? Wie sehr kann man sich hier gegen den Koalitionspartner ÖVP durchsetzen? Und wie werden sich die Grünen im Wien-Wahlkampf im kommenden Herbst positionieren? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 21. Juni 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Vettermann

„Kronen Zeitung“

und

Hans Bürger

ORF

