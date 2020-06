Erster Votingsieger „50 Jahre „Tatort“: Münchner Krimi „Wenn Frauen Austern essen“ am 21. Juni

Und schon am Tag davor: Dakapo für „Nie wieder Oper“ am „Tatort: Österreich“

Wien (OTS) - And the winner is … 143.997 Zuseherinnen und Zuseher haben gevotet und schicken Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl und Michael Fitz zum Auftakt des TV-Sommer-Events „50 Jahre – Ihr Wunsch-Tatort“ am Sonntag, dem 21. Juni 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf Spurensuche. Das Münchner Ermittlertrio liegt mit dem Fall „Wenn Frauen Austern essen“ aus dem Jahr 2003 damit vor den beiden Münsteraner Filmen „Fangschuss“ und „Schwanensee“. Und auch am „Tatort: Österreich“ wird anlässlich des Jubiläums der Kultkrimireihe ermittelt: Schon ab 20. Juni geht Publikumsliebling Harald Krassnitzer auf Verbrecherjagd, wenn zehn Wochen lang (jeweils am Samstag im zweiten Hauptabend um ca. 22.00 Uhr) die allerersten Fälle von Chefinspektor Moritz Eisner auf dem Programm von ORF 2 stehen. Den Anfang macht der Fall „Nie wieder Oper“ (20. Juni, 22.00 Uhr; ORF-Premiere: Jänner 1999).

Neues Spiel, neues Glück

Auch in den kommenden zehn Wochen haben Fans und alle, die es noch werden wollen, die Möglichkeit, ihren Lieblings-„Tatort“ ins ORF-2-Sonntagsprogramm (20.15 Uhr) zu wählen. Um 21.45 Uhr, direkt nach der Ausstrahlung, beginnt das Voting für den nächsten Wunsch-„Tatort“ am darauffolgenden Sonntag. Zur Auswahl stehen die verbleibenden 49 besonders erfolgreichen und beliebten Filme der vergangenen 20 Jahre mit Ermittler/innen-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Abstimmung startet wieder von Null, die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-„Tatort“ also nicht mitgezählt. Die Stimmabgabe ist bis zum darauffolgenden Donnerstag um 23.59 Uhr online unter https://extra.ORF.at/ möglich. Der letzte Publikumsfavorit wird am 30. August 2020 zu sehen sein. Das Ergebnis der Wahl, die wöchentlichen „Tatort“-Lieblinge, werden immer freitags – vor dem jeweiligen Ausstrahlungstermin – in „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) sowie online unter https://extra.ORF.at/ und in einem On-Air-Trailer bekanntgegeben.

Mehr zu den Inhalten der beiden Filme

„Tatort – Nie wieder Oper“ (Samstag, 20. Juni, 22.00 Uhr, ORF 2) Mit u. a. Harald Krassnitzer, Gundula Rapsch, Loretta Pflaum, Alois Frank, Gerhard Balluch, Marta Eggerth-Kiepura, Erni Mangold und Marcel Prawy; Regie: Robert Pejo

Produktionsjahr: 1998

Im Keller eines Altersheimes für Opernsänger wurde ein ehemaliger Startenor ermordet. Der Tote war ein berüchtigter Frauenheld und im Laufe seines Lebens nicht nur mit zwei der Heimbewohnerinnen, sondern seit Kurzem sogar mit der Tochter einer der beiden liiert. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass in den letzten Jahren auffällig viele Bewohner scheinbar eines natürlichen Todes starben. Als sich jedoch die junge Freundin des Mordopfers umbringt, ist die Verwirrung perfekt.

„Tatort – Wenn Frauen Austern essen“ (Sonntag, 21. Juni, 20.15 Uhr, ORF 2; auch als Hörfilm)

Mit u. a. Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl, Michael Fitz, Doris Schade, Margit Rogall und Barbara Melzl; Regie: Klaus Emmerich Produktionsjahr: 2003

Exklusives Austernessen im Haus der großen Literaturagentin Ira Kusmansky (Doris Schade). Die Gastgeberin hat eine Überraschung parat: An diesem Abend wird sie einer ihrer Klientinnen einen millionenschweren Drehbuchvertrag geben. Als sich die Autorin Anna Stahlberg-Zeulig (Barbara Melzl) wegen Übelkeit in ein Nebenzimmer zurückziehen muss, schöpft noch niemand Verdacht. Doch wenig später stirbt sie. Todesursache: Vergiftung. Ivo Batic (Miroslav Nemec), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sowie Carlo Menzinger (Michael Fitz) müssen feststellen, dass sie in diesem Fall die einzigen Männer sind. Und so beschäftigen sie sich erst einmal mit aktueller Frauenliteratur, bevor sie es mit diesen mit allen Wassern gewaschenen Powerfrauen aufnehmen.

