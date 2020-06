Medienpräsenz von Yoga seit zehn Jahren im Aufwind

Medienanalyse von APA-Comm: Berichterstattung über Yoga in österreichischen Printmedien seit 2010 um mehr als 160 Prozent gestiegen – Corona-Krise stoppt den Trend vorerst

Wien (OTS) - Am Sonntag, 21. Juni, wird zum fünften Mal der Internationale Tag des Yoga ausgerufen. APA-Comm, der Medienbeobachtungs- und Analyse-Spezialist der APA – Austria Presse Agentur, hat den Vormarsch des Phänomens Yoga in den heimischen Printmedien untersucht: Im vergangenen Jahrzehnt erlebte Yoga in Österreich einen regelrechten Boom. So stieg die jährliche Anzahl an Beiträgen, in denen der Begriff „Yoga“ verwendet wird, zwischen 2010 und 2019 um mehr als 160 Prozent – von 3.081 auf 8.126.

Obwohl der Welt-Yoga-Tag im Juni gefeiert wird, war 2019 der September mit durchschnittlich jeweils über 560 Beiträgen der medial präsenzstärkste Monat zu diesem Thema. Der Begriff Yoga findet besonders häufig im Kontext von Veranstaltungshinweisen, Beiträgen zu Wellness sowie Gesundheits-Ratgebern diverser Lifestyle-Publikationen und in Interviews Verwendung. Auch der März ist mit durchschnittlich 540 Beiträgen traditionell ein starker Monat in der Yoga-Berichterstattung. Zu Frühlingsbeginn stehen häufig der Gesundheitsbezug und die aktive Lebensgestaltung im Fokus.

Laut APA-Comm-Medienanalyst Georg Loderbauer zeichnet sich für 2020 ein leichter Rückgang in der Berichterstattung über Yoga ab: „Aufgrund der Corona-Krise bzw. der gesundheitlichen Präventionsmaßnahmen, die das Zusammentreffen von mehreren Menschen stark einschränken, wird erstmals seit 2013 ein leichter Rückgang im medialen Output verzeichnet. Zu erklären ist dies unter anderem mit dem allgemeinen Rückgang an Berichterstattung und Ankündigungen zu Veranstaltungen.“

Über APA-Comm:

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und subsumiert sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Grafik), Medien-, Bild- und Journalistendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

