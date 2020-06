Abschlussfest im NÖ Landhauskindergarten

LR Teschl-Hofmeister: Betreuungspersonal bietet Rückhalt in schwierigen Zeiten

St. Pölten (OTS/NLK) - Das aktuelle Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu, und so wurde dieser Abschluss heute im NÖ Landhauskindergarten in St. Pölten mit einem Fest im kleinen Rahmen gefeiert. Für 20 Kinder des NÖ Landhauskindergartens bedeutete das Abschlussfest auch Abschied nehmen von der Kindergartenzeit und einen Start in die Schule im Herbst.

Gemeinsam mit der Leiterin Anita Schuster blickte Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister dabei auf ein außergewöhnliches Kindergartenjahr zurück und erklärte: „Die letzten Wochen und Monate waren für alle, die in irgendeiner Form an Kinderbetreuung beteiligt waren, besonders außergewöhnlich. Gerade in dieser Zeit wurde deutlich, wie wichtig die Betreuungs- und Bildungsangebote für unsere Familien sind und welche Unterstützung sie im Alltag bieten. Trotz der aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind wir aber immer noch entfernt von einem Betreuungsalltag, so wie wir ihn kennen.“

Die niederösterreichische Landespolitik habe sich deshalb gemeinsam mit den Gemeinden zur bestmöglichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf dazu entschieden, die Betreuung im Kindergarten während der Ferienwochen durchgehend anzubieten, sofern Bedarf besteht. „Viele Eltern haben große Teile ihrer Urlaubszeit bereits während der Coronazeit verbraucht und möchten nun im Sommer Betreuungsangebote in Anspruch nehmen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll auch während dieser herausfordernden Zeit in den Gemeinden möglichst gut gelingen“, so Teschl-Hofmeister.

Während der Kindergartenzeit findet eine wichtige Weichenstellung für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Ausprägung individueller und sozialer Stärken der Kinder statt. Grundsteine für die weitere Bildungslaufbahn werden bereits im Kindergartenalter gelegt, und auch die Interessensschwerpunkte der Kinder werden deutlich. Kompetente Betreuung und Förderung der Kinder ist in dieser Zeit daher besonders wertvoll.

„Die Kindergärten sind unsere ersten Bildungseinrichtungen und von unschätzbarem Wert. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Pädagoginnen und Pädagogen sowie bei den Betreuerinnen und Betreuern für ihr Engagement, ihren Einsatz und ihre Bemühungen – sowohl in Zeiten der Coronakrise, als auch in den zahlreichen Jahren davor und auch danach“, meinte die Landesrätin abschließend.

