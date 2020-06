ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ präsentiert philharmonisches Konzert mit Welser-Möst und „Goldene Note Spezial“

Außerdem: „erLesen Spezial vom Bachmannpreis“, „zeit.geschichte“-Doppel mit „Österreich II“, „Bilderbuch – Ein österreichisches Popmärchen“

Wien (OTS) - Kulturgenuss aus Klassik und Pop, Zeitgeschichte-Dokumentationen, Kabarett aus Österreich und vieles mehr steht am Wochenende auf dem Programm von ORF III Kultur und Information. Während am Samstag, dem 20. Juni 2020, Hugo Portischs und Sepp Riffs epochale Dokumentarreihe „Österreich II“ mit zwei weiteren Folgen fortsetzt wird, heißt es am Sonntag, dem 21. Juni, gleich zweimal „Wir spielen für Österreich“. Die von ORF III initiierte Konzertreihe präsentiert aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins ein „Philharmonisches Konzert mit Franz Welser-Möst“ und anschließend aus dem ORF RadioKulturhaus eine Spezialausgabe des Klassik-Nachwuchsbewerbs „Goldene Note“.

Samstag, 20. Juni

Am Samstag widmet sich das „DialogForum“ (9.00 Uhr) erneut dem Thema „Was wir lernen – Corona und die Folgen“. In der dritten und vorerst letzten Ausgabe dieser Reihe diskutieren Philippe Narval (Europäisches Forum Alpbach), Christa Hofmann (ORF-„WELTjournal“) und Katharina Rogenhofer (Sprecherin des Klimavolksbegehrens) zum Thema Europa. Martin Schenk (Armutskonferenz), Ina Zwerger (Ö1, Projekt „Reparatur der Zukunft“) und Barbara Blaha („Momentum“-Institut) äußern sich zum Schlagwort Public Value.

Im Hauptabend zeigt ORF III zwei Folgen der „zeit.geschichte“-Reihe „Österreich II“, beginnend mit der Episode „Keine Zeit für Südtirol“ (20.15 Uhr), die das Schicksal der Südtiroler seit den Tagen des italienischen Einmarsches 1918 rekonstruiert. „Sonderfall Österreich“ (21.50 Uhr) befasst sich danach mit dem Eisernen Vorhang in Europa. „Zuerst die gute Nachricht“ (23.25 Uhr) präsentiert Kabarettist Klaus Eckel anschließend in seinem Solo-Programm und serviert dabei eine Pointe nach der anderen. Den Abend schließt das ORF-Porträt „Bilderbuch – Ein österreichisches Popmärchen“ (0.30 Uhr) von Dietmar Petschl und Siegfried Steinlechner, das exklusive Einblicke in die Welt der Erfolgsband gewährt.

Sonntag, 21. Juni

Zum 70. Geburtstag von Paul Chaim Eisenberg (26. Juni) zeigt ORF III am Sonntag „Wenn der Rabbi lacht“, einen Film von Thomas Grusch und Elisabeth Krimbacher (10.40 Uhr), der einen Tag im Leben des Oberrabbiners dokumentiert.

Im Hauptabend heißt es gleich zweimal „Wir spielen für Österreich“:

Den hochkarätigen Auftakt macht ein „Philharmonisches Konzert mit Franz Welser-Möst“ (20.15 Uhr) aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Dargeboten werden Richard Strauss’ vier symphonische Zwischenspiele aus der Oper „Intermezzo“, op. 72, sowie Franz Schuberts Symphonie Nr. 3 D-Dur, D 200. Ö1 und die Klassikplattform „fidelio“ (www.myfidelio.at) übertragen das Konzert live um 11.00 Uhr. Weiters ist die Aufzeichnung danach als Video-on-Demand in der „fidelio-Klassithek“ abrufbar.

Um 21.30 Uhr stehen die Klassikstars von morgen im TV-Rampenlicht. „Wir spielen für Österreich“ präsentiert mit „Goldene Note Spezial“ eine Corona-bedingte Sonderausgabe des jährlichen Nachwuchsbewerbs, veranstaltet vom Internationalen Musikverein für hochbegabte Kinder unter der Leitung seiner Gründerin und Obfrau Leona König. Insgesamt sieben junge Talente im Alter von 6 bis 18 Jahren präsentieren ihr Können und musizieren gemeinsam mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern wie Opernsängerin Valentina Nafornița, Violinistin Lidia Baich, Pianist und Komponist Hyung-ki Joo sowie mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien.

Danach meldet sich das Literaturmagazin „erLesen“ (22.40 Uhr) mit einer Spezialausgabe anlässlich des Bachmannpreises erstmals aus der Kärntner Landeshauptstadt. Gemeinsam mit einer hochkarätig besetzten Schriftstellerrunde, bestehend aus Julya Rabinowich, Anna Baar und Josef Winkler, diskutiert Heinz Sichrovsky über das diesjährige Geschehen bei den 44. Tagen der deutschsprachigen Literatur, über die Herausforderungen der digitalen Ausgabe des Wettbewerbs und insbesondere über die literarischen Texte.

