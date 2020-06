Kaup-Hasler: Ankaufsbudget der Stadt Wien für bildende Kunst verdoppelt!

Ankaufsbudget von 240.000 Euro auf 440.000 Euro verdoppelt +++ Kunstwerke von 78 bildenden KünstlerInnen angekauft

Wien (OTS) - Die Stadt fördert seit mehr als 70 Jahren bildende Künstlerinnen und Künstler u. a. auch durch den Ankauf ihrer Werke: Heuer wurden Kunstwerke von 78 Wiener bildenden Künstlerinnen, Künstler bzw. KünstlerInnen-Kollektive angekauft; die Kunstwerke, mitunter auch mehrteilig, decken unterschiedliche Bereiche ab – von der Malerei und Grafik über Fotografie bis hin zur Multimedia-, Video- und Objektkunst. Das Ankaufsbudget der Stadt betrug heuer 440.000 Euro und wurde gegenüber dem Vorjahr mit 240.000 Euro nahezu verdoppelt.

„Ein höheres Budget bedeutet auch, dass mehr bildende Künstlerinnen und Künstler als in den Jahren davor durch den Kunstankauf gefördert werden können. Besonders in Zeiten wie diesen stellt sich dieses bewährte Angebot als nachhaltige, effektive und direkte Unterstützung von Wiener Kunstschaffenden heraus. Erfreulich ist auch, dass sich so viele bildende Künstlerinnen beworben haben und somit der weiblichen Präsenz in der Wiener Kulturlandschaft noch mehr Bedeutung verliehen wird“, betont Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.





Fachbeirat unterstützt bei Auswahl der Kunstwerke

Einen Monat lang gab es im Februar für in Wien lebende bildende Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, sich für den Ankauf von Kunstwerken durch die Stadt Wien zu bewerben. Ein unabhängiger Beirat unterstützte die Kulturabteilung mit dessen Expertise sowie Fachkompetenz und gab Empfehlungen für den Ankauf von Werken ab. Augenmerk wurde bei der Beurteilung auf die künstlerische Qualität der Arbeiten gelegt.

Das Ergebnis: Von 392 Einreichungen wurden 78 von einem unabhängigen Beirat für einen Ankauf empfohlen. 53 Frauen, 24 Männer und 1 KünstlerInnen-Kollektiv eines Vereins werden 2020 durch einen Kunstankauf von der Stadt Wien Kultur gefördert und dadurch in ihrem künstlerischen Schaffen unterstützt.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 entfielen von 53 Zusagen (bei 345 Einreichungen) 29 auf Frauen und 24 auf Männer. 67 zum Teil mehrteilige Kunstwerke wurden 2019 angekauft.

Sammlung zeitgenössischer Kunst der Stadt Wien

Durch den kontinuierlichen Ankauf von Objekten ist eine ansehnliche Sammlung entstanden, die die zeitgenössische Kunst in Österreich seit den 1950er Jahren repräsentiert. Die Sammlung der Stadt Wien umfasst heute ca. 40.000 Objekte; sie ist eine der größten ihrer Art und wird seit 2018 vom Wien Museum verwaltet. Die Kunstobjekte der Sammlung befinden sich in einem Depot des Wien Museums, ausgewählte Exponate daraus werden regelmäßig in Ausstellungen gezeigt.

Bewerbungen um einen Kunstankauf bei der Stadt Wien Kultur finden einmal im Jahr statt, das nächste Mal sind sie im Zeitraum 1. bis 28. Februar 2021 möglich.

Weitere Informationen zur Ausschreibung und Einreichung: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/kunstwerke.html

Eine ausführliche Beschreibung zu den Fördervoraussetzungen und Förderbedingungen finden Sie im Leitfaden Kunstankauf: https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/leitfaden-kunstankauf.html









