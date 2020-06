Vollath zum Weltflüchtlingstag: EU muss humanitäres Engagement deutlich ausweiten

„Nur dann kann die EU auf der globalen Bühne glaubhafte Anwältin für Menschenrechte und Völkerrecht sein“

Wien (OTS/SK) - „Morgen findet der Weltflüchtlingstag statt. In diesem Jahr halten wir bei einem traurigen Rekord. Laut dem neuesten 'Global Trends'-Bericht des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR befinden sich aktuell 80 Millionen Menschen – so viele wie nie zuvor – auf der Flucht oder sind Opfer von Vertreibung. Kriegerische Konflikte und brutale Bürgerkriege dauern immer länger und sind geprägt von vielen entgegengesetzten Interessen direkt beteiligter Konfliktparteien, aber auch globaler Großmächte. Sie laufen oft unterhalb unserer medialen Wahrnehmungsschwelle ab, bedeuten für die Betroffenen aber unsagbares Leid“, sagt SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath, Mitglied im Menschenrechtsausschuss des EU-Parlaments.

„Der Weltflüchtlingstag bietet gute Gelegenheit, mit zwar weit verbreiteten aber dennoch falschen Vorurteilen aufzuräumen: Der Großteil aller Geflüchteten befindet sich nicht in Europa, sondern innerhalb des jeweiligen Heimatlandes oder der Herkunftsregion. Der Anteil jener in sogenannten Entwicklungsländern steigt immer weiter. Menschen fliehen aus Verzweiflung vor Tod und Verfolgung und lassen dabei ihre Heimat und ihre Familien und Freunde zurück. Und gleichzeitig machen in Europa Parteien wie die FPÖ mit dem unermesslichen Leid genau dieser Menschen Politik. Die Wahrheit ist: die EU lässt die Länder des globalen Südens viel zu oft mit diesen Problemen allein“, warnt Vollath. „Wenn sich die EU auf der globalen Bühne schon gerne als Weltmacht der Menschenrechte inszeniert – und das steht ihr auch gut zu Gesicht – dann haben wir aber auch die Verpflichtung, diesen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und dafür zu kämpfen, dass Menschenrechte und Völkerrecht bei uns und weltweit eingehalten werden. Um Probleme vor Ort zu lösen, muss die EU und müssen die EU-Mitgliedstaaten ihr finanzielles Engagement für humanitäre Hilfe deutlich aufstocken.“ (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu