ORS neuer Partner des Parlaments-TV

Umsetzung von Streaming und Video-on-Demand mit modernster Technik.

Neu: Cloud-Infrastruktur bietet höchste Ausfallsicherheit und garantiert Transparenz im parlamentarischen Verfahren.

Das österreichische Parlament bietet seit Juni 2019 eine Mediathek auf seiner Website an. Darüber können interessierte BürgerInnen die Livestreams aller Plenarsitzungen des Nationalrats und des Bundesrats verfolgen. Aufgrund des hohen öffentlichen Interesses an der Transparenz und Zugänglichkeit der parlamentarischen Meinungsbildung und Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen sind die Sitzungen auch im Nachhinein als Video-on-Demand verfügbar. Seit Herbst 2019 umfasst das Angebot auch Streams ausgewählter Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Ausschüsse, aber auch eigens für die Vermittlung parlamentarischer Zusammenhänge erstellte Videos.

Neue und moderne Streamingtechnologie/On-Demand-Service ab 22. Juni 2020

Um diese medialen Services weiterzuentwickeln und deren Sicherheit und Nachhaltigkeit weiterhin in höchster Qualität zu gewährleisten, nutzt das Parlament ab 22. Juni eine Cloud-Lösung. Diese garantiert höchste Ausfallsicherheit und ermöglicht das flexible Reagieren auf besonders großes Zuschauerinteresse. Alle dabei zum Einsatz kommenden Server stehen in der EU. Dementsprechend werden alle Nutzerdaten gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung behandelt.

„Es entspricht unserem Company-Purpose, unserer DNA, mit unseren leicht zugänglichen Services einen Beitrag zur demokratischen und kulturellen Vielfalt der österreichischen Gesellschaft zu leisten. Wir freuen uns daher besonders, dass wir diesen Digitalisierungsschritt weiterführen und die damit verbundene Qualitätssicherung des österreichischen Parlaments realisieren dürfen“ , sagt ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer.

Hintergründe zur Technologie und Projektstart

Für die Projektumsetzung setzt die ORS auf eine zukunftssichere Hybridlösung, die das Beste aus den Welten der Cloud sowie der bestehenden lokalen Infrastruktur des Parlaments bietet.

Grundlage ist eine öffentliche Ausschreibung des Parlaments. Diese hatte die ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG in Bietergemeinschaft mit der ORS Comm GmbH & Co KG) für sich entschieden. Die Realisierung erfolgt in Partnerschaft mit Insys Video Technologies, einem international agierenden Technologieunternehmen. Die Umsetzung des Projekts läuft seit Mitte März. Der reguläre Betrieb der neuen Streaming-Infrastruktur startet mit 22. Juni 2020.

Über die ORS Group

Die ORS garantiert Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne und SAT zur Verfügung steht. Für weitere Informationen: www.ors.at

