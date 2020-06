Expert Ranking: Sensationeller Start für Brokkoli

Brokkoli Advertising Network schafft es gleich im ersten Jahr seit der Gründung in die Top 10 Liste der führenden Agenturen.

Wien (OTS) - „Vor einem Jahr hieß es noch: WTF ist Brokkoli? Ist ja auch verständlich. Noch eine Agentur mit lustigem Namen. Ein bisschen wie bei den Frisören, da gibt’s auch unzählige Namens-Schmankerl. Wir nehmen uns selber nicht so ernst. Aber unsere Kunden. Das zeigt sich ganz gut in dem Ranking.“ so Patrik Partl und Phil Hewson.

Auf die Frage nach dem Erfolgsrezept antworten Erich Falkner und Fred Reiss: „Kein Bullshitting! Wir sagen unseren Kunden was sie hören sollen, nicht was sie hören wollen und das schätzen sie. Geht man zum Arzt, möchte man ja auch eine richtige und keine Wunsch-Diagnose bekommen. Wir sind dabei sehr partnerschaftlich, fast freundschaftlich. Unsere Kunden sind uns einfach nicht wurst. Wir leben mit ihnen mit – die Höhen und Tiefen.“

Jemand, den diese Handlungsweise überzeugt hat, ist der Neukunde DELTABLOC International GmbH. Der führende Entwickler von Fahrzeug-Rückhaltesystemen aus Beton und Stahl sowie von modernen Lärmschutzsystemen hat sich nach intensiven Screening-Gesprächen für Brokkoli entschieden. Die Zusammenarbeit startete gleich mit einer völlig neuen Imagebroschüre.

„DELTABLOC© ist ein international agierendes Unternehmen mit jeder Menge Expertise. Dementsprechend wichtig ist es, mit allen Umsetzungen sowohl den Anforderungen der Experten, als auch jenen der Interessenten und Kunden weltweit gerecht werden. Diese Herausforderung nehmen wir gerne an.“, so die Agenturinhaber.

Über BROKKOLI:

BROKKOLI Advertising Network konnte im Jahr 2019 und 2020 bereits über 10 neue Kunden im Bereich Markenführung und Digitalem Campaigning gewinnen. Die Agentur ist eine gute Kombination aus Markenführungs-Erfahrung und digitaler Expertise. Das 17-köpfige Team besteht aus Strategie-, Marketing-, PR-, Performance- und Kreationsspezialisten und steht für modernes Kampagnenmanagement und Branded Content. Mit an Bord: 30 Marken, 3 Cannes Löwen, 12 Effies und über 250 internationale Werbepreise.

