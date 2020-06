AVISO 22.6.: Eröffnung der Coole Straßen mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein

Wien (OTS) - Der Sommer steht vor der Tür. Wien, als eine der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Städte Europas, muss mit besonders vielen Hitzetagen rechnen. Um Abkühlung an heißen Sommertagen auch mitten in der Stadt möglich zu machen, schafft die Stadt zwischen 22. Juni und 20. September deshalb temporäre „Coole Straße“ in 18 Grätzeln.



Zum Auftakt der „Coolen Straßen“ laden wir Sie ein diese gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zu besuchen.

Die Bezirksvorsteherinnen Michaele Schüchner (Penzing) und Uschi Lichtenegger (Leopoldstadt), sowie Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Mireille Ngosso (Innere Stadt) werden in den „Coolen Straßen“ in ihren Bezirken anwesend sein.



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu folgendem Termin eingeladen.

Drei Orte und Uhrzeiten stehen Ihnen zur Auswahl. Bitte um Info an welchem der Orte Sie dabei sein werden.



Ort: Meiselstraße 47, 1140

Zeit: 8:15 Uhr



Ort: Börsegasse 7-9, 1010

Zeit: 9:20 Uhr



Ort: Karmeliterplatz, 1020

Zeit: 10:15 Uhr



