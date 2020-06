Erweiterung der Coronavirus - PCR Test Kapazität im Tiroler Unterland

Um die Gesundheit im Bezirk Kitzbühel und die wiedergewonnene Freiheit zu erhalten, hat sich die Ordination Dr. Hengl entschlossen, selbst PCR- Tests in Kitzbühel durchzuführen.

Kitzbühel (OTS) - „Wir freuen uns, unseren Patienten die Sicherheit zu bieten nicht an Covid-19 erkrankt zu sein. Vor allem aber um ein neues Aufflammen der Krise zu verhindern, um Veranstaltungen zu ermöglichen und den Tourismus in der Region weiter zu stärken, haben wir uns entschlossen Corona-PCR-Proben in unserem internistischen Labor durchzuführen“ meint Dr. Christian Hengl. Durch die Anschaffung eines PCR- Cyclers können nun die im Traunsteinerweg in Kitzbühel durchgeführten Rachenabstriche, aber auch die von unseren Partnern und Zuweisern sowie von Privatpersonen und Gästen rasch und effizient auf den Coronavirus untersucht werden. Das Testergebnis ist rasch verfügbar, nicht zuletzt auch weil der bisher nötige Transportweg entfällt. Bisher gibt es diese PCR-Testung im niedergelassenen Bereich in Tirol nur in Zams, Innsbruck und Ausservillgraten. Mit der nun geschaffenen Möglichkeit ist jetzt erstmalig auch im Bezirk Kitzbühel ein direkter Virusnachweis möglich. „Wir hoffen durch die Erweiterung unseres Ordinationsangebots die Gesundheit in der Region weiter zu stärken, vor allem aber sind wir stolz als erster im Bezirk Kitzbühel Corona-PCR Tests selbstständig vor Ort und somit mit schnellem Ergebnis durchzuführen, um in Corona- Zeiten und bei einer eventuell auftretenden neuen Infektions- Welle die Bevölkerung, den Tourismus, Sport und Vereine zu schützen.“ Bisher wurden in den separaten Räumlichkeiten 28 Rachenabstriche durchgeführt, alle Tests verliefen negativ. Durch den PCR-Test können etwaige Quarantäne Maßnahmen beendet werden, nach telefonischer Vereinbarung können die Tests zu jeder Tageszeit und bei Bedarf sogar am Wochenende erfolgen.

