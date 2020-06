SUNNY - Café & Konditorei am alten Dorfanger

Einladung zur Eröffnung

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Am 30. Juni 2020, um 17 Uhr, ist es endlich so weit!

Am alten Dorfanger im Zentrum von Lutzmannsburg wird nach knapp 8 Jahren "Dornröschenschlaf" das ehemalige Café Meld`or mit neuem Konzept und unter dem Namen SUNNY - Café & Konditorei von der Sonnentherme neu eröffnet!

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Eröffnungsfeier willkommen zu heißen und bitten um Ihre geschätzte Rückmeldung.

Rückfragen & Kontakt:

Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH

Orsolya Lakotár, Marketing

Thermengelände 1

A 7361 Lutzmannsburg