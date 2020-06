Nationalrat - Lercher: „Entschädigen wir die UnternehmerInnen, wie es sich gehört!“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Angeordneter Maximilian Lercher machte in der Nationalratsdebatte zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise deutlich, dass es die Hilfestellung für Bäuerinnen und Bauern für alle geben müsse. „Wir wollen die Gleichstellung! Klein- und Mittelbetriebe haben sich doch zumindest das gleiche von Ihnen verdient!“, so Lercher. Der Abgeordnete machte sich daraufhin dafür stark, dass das Epidemiegesetz wieder in Kraft gesetzt wird. ****

In Richtung des Abgeordneten Lukas Hammer der Grünen stellte Lercher klar: „Herr Kollege, das ist nicht das größte Hilfspaket, das dieses Land je gesehen hat, das stimmt nicht! Denn bisher haben wir nur davon gehört.“ Es komme schließlich auf das Tun an, nicht auf das Reden. Große Sorgen bereitet ihm die Ankündigung eines Deregulierungspakets durch die Regierung. „Das wird noch mehr Freiheit für den Kapitalmarkt bedeuten“, befürchtete Lercher. „Das ist nicht die Wirtschaftspolitik, die es brauchen wird, um Österreich in die Zukunft zu tragen!“ (Schluss) ar/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at