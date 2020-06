IONpath beruft Brad Nelson als Senior Vice President of Marketing and Corporate Strategy ins Leitungsteam

Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) - IONpath, Inc. ist führend im Bereich der räumlichen Multiplex-Gewebe-Bildgebung und -Analyse und gab heute die Ernennung von Brad Nelson zum Senior Vice President of Marketing and Corporate Strategy bekannt. Nelson wird die Funktionen Marketing, Produktmanagement und Anwendung leiten, um der zunehmenden Nachfrage nach translationalen medizinischen Einblicken gerecht zu werden, die einzig mithilfe von Multiplexed Ion Beam Imaging (MIBI(TM)) erzielt werden können.

Ein schnelles Wachstum im Bereich der Immuno-Onkologie sowie in den angrenzenden Märkten erfordert Ansätze, die die Expression mehrerer Biomarker sensibel erkennen und quantifizieren und gleichzeitig räumliche Informationen erhalten können. IONpath befindet sich in der einzigartigen Position, auf diese Marktbedürfnisse eingehen zu können und sowohl mit dem Instrument MIBIScope(TM) als auch mit einem umfangreichen Angebot an Research Services schnell kommerzielles Wachstum zu erzielen. Nelson wird die unternehmerische Leitung übernehmen, während IONpath auf die zunehmenden Kundennachfragen aus dem pharmazeutischen, biotechnologischen und akademischen Bereich eingeht.

"Brad verfügt über eine einzigartige Kombination aus vielseitiger Erfahrung im Marketing und in der Unternehmensentwicklung sowie einen tiefgreifenden technischen Hintergrund", so Dr. Harris Fienberg, CEO bei IONpath. "Unser gesamtes Team freut sich darauf, Brad mit an Bord zu haben, um unsere Immuno-Onkologie-Strategie zu lenken und mit unserem Angebot in neue Märkte vorzudringen."

Nelson blickt auf mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Leitung schnell wachsender Life-Science- und Medizingeräte-Organisationen zurück. Er verzeichnete bei jungen Unternehmen nachweisliche Erfolge in der Markteinführung neuer Technologien und Anwendungen und der Beschleunigung des Wachstums von der Produktkonzeption bis zur großflächigen Annahme. Zuletzt war er als Vice President of Marketing bei Magnolia Medical Technologies tätig und leitete die Marken- und Produktportfolioentwicklung für die Steripath-Technologie des Unternehmens, die extrem schnell angenommen wurde und ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 70 Prozent verzeichnete.

Vor Magnolia Medical diente Brad Nelson als Head of Marketing und Director of Corporate Development bei Labcyte Inc., wo er die Entwicklung neuer globaler Märkte und Kollaborationen leitete, die ein nachhaltiges Umsatzwachstum und die Übernahme durch Danaher Corporation nach sich zogen. Zuvor leitete er die Marketing-Organisation bei Velocity11 Inc. und entwickelte neben einer hoch differenzierten Marke ein Robotik-Produktportfolio, das zu branchenführendem Wachstum und der Übernahme durch Agilent Technologies führte.

"Ich freue mich darauf, Teil des Weltklasse-Teams von IONpath zu werden", so Nelson. "IONpath verfügt über die seltene Kombination aus bahnbrechender Technologie und einem Team aus Wissenschaftlern/innen und Ingenieuren/innen, die Daten in Einblicke verwandeln können. Durch die enge Zusammenarbeit mit unsere pharmazeutischen, biotechnologischen und akademischen Partnern werden wir in der Lage sein, unser Versprechen einzuhalten, eine Präzisionsmedizin für die Märkte Onkologie, Immunologie, Neurowissenschaft und Infektionskrankheiten zu liefern, die neue Entdeckungen zu Verbesserung der Patientenbehandlung ermöglichen."

