Ingrid Korosec gratuliert Georg Knill zur Wahl als IV-Präsident

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Georg Knill herzlich zu seiner Wahl zum Präsidenten der Industriellenvereinigung und wünsche ihm für diese spannende und herausfordernde Aufgabe alles Gute!“, sagt Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec. Gleichzeitig bedankt sie sich beim scheidenden Präsidenten der Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, für sein jahrelanges außergewöhnliches Engagement für die österreichische Industrie und den Wirtschaftsstandort.

Knill habe das Unternehmertum bereits von Kindesbeinen an gelernt, so Korosec. Seine Management-Fähigkeiten stelle er mit der erfolgreichen Leitung der international tätigen Knill-Gruppe täglich unter Beweis. Darüber hinaus zeigen sein jahrelanges Engagement in der Industriellenvereinigung, für die er seit vier Jahren als Präsident für die Steiermark amtiert, dass er die nötigen Fähigkeiten und Führungsstärke besitze, diese verantwortungsvolle Position zu meistern.

Georg Knill habe überdies die passenden Rezepte parat, um die Industrie aus der Corona-Krise zu führen – nämlich über Wachstum und Investitionen sowie Planungssicherheit für Unternehmen. „Ich bin davon überzeugt, dass Knills jahrelange Erfahrung in der Unternehmensführung und sein Gespür für Innovation wichtige Vorteile in der Zusammenarbeit mit Regierung und Sozialpartnern sein werden“, so Korosec abschließend, die ihm dafür viel Erfolg wünscht.

