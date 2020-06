AVISO Terminkorrektur: PK 23. Juni: Vienna Pride 2020 - Global Pride und Regenbogen-Corso statt Regenbogenparade

Einladung zur Pressekonferenz: Vienna Pride 2020 am 27. Juni: Regenbogen-Corso und erstmalige Global Pride – Online-Event mit weltweit 200 bis 300 Mio. erwarteten Impressionen

Korrektur zu OTS_20200618_OTS0092

Wien (OTS) - Wir laden Vertreter*innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz „Vienna Pride 2020“ ein. Katharina Kacerovsky, Geschäftsführerin der Stonewall GmbH und Organisatorin von Vienna Pride 2020, Ann-Sophie Otte und Moritz Yvon, Obleute der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien, sowie Mireille Ngosso, Organisatorin der Demonstration Black Lives Matter in Wien, informieren über die Hintergründe, aktuelle Entwicklungen, Aktivitäten und Anliegen in diesen besonderen Zeiten.

Vienna Pride 2020 sorgt unter dem Motto „loud & proud“ am 27. Juni mit der Demonstration in Form des fahrenden Regenbogen-Corsos auf der Ringstraße, mit einem weltweiten Online-Streaming, an dem sich über 500 Prides aus der ganzen Welt beteiligen, und mit etlichen Veranstaltungen wie Public Viewings für die Sichtbarkeit der lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ-)Community und tritt für Menschenrechte, Akzeptanz und Liebe über alle Grenzen hinweg ein.

Vor 51 Jahren ereigneten sich die „Stonewall Riots“, die berühmten Aufstände, die in New York vor dem Community-Lokal „Stonewall Inn“, bei dem sich LGBTIQ-Menschen, angeführt von schwarzen transgender Personen, gegen polizeiliche Willkür und Übergriffe wehrten. Diese Aufstände gelten bis heute als Beginn der modernen LGBTIQ-Bewegung. In Erinnerung daran folgen wir mit der Pressekonferenz 2020 dem Ruf „back to the roots“ in das Community-Lokal „Villa Vida“ in der Türkis Rosa Lila Villa. Das Podium teilt Vienna Pride solidarisch mit Mireille Ngosso, Organisatorin der Demonstration Black Lives Matter in Wien mit zuletzt 50.000 Teilnehmer*innen.

Redner*innen:

• Katharina Kacerovsky, Geschäftsführerin Stonewall GmbH & Organisatorin Vienna Pride

• Ann-Sophie Otte, Obfrau HOSI Wien

• Moritz Yvon, Obmann HOSI Wien

• Mireille Ngosso, Organisatorin der Demo Black Lives Matter in Wien

Datum: Dienstag, 23.06.2020, 10:00 Uhr

Ort: Villa Vida in der Türkis Rosa Lila Villa

Linke Wienzeile 102, 1060 Wien

