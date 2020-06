FPÖ – Kickl/Brückl: Kleinwalsertal, die Zweite – Kurz missachtet Corona-Regeln für die Schulen

Wien (OTS) - „Gestern hielten Bundeskanzler, Bildungsminister und Wirtschaftsministerin in einer Schulklasse im 13. Bezirk in Wien eine Pressekonferenz ab. Dort drängten sich dann Journalisten und Fotografen. Schulen sind allerdings von der Regierung angehalten, so wenig schulfremde Personen wie möglich in die Gebäude zu lassen. Was für die Österreicher gilt, gilt allerdings nicht für ÖVP-Kanzler Kurz und seine Entourage. Oder haben sich Kurz, Faßmann und Schramböck dort als Lehrer für die Sommerschule beworben? Wohl eher nicht. Sie missachten schlicht die den Schulen auferlegten Corona-Regeln“, sagten heute FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl, der dazu auch eine parlamentarische Anfrage ankündigte.

Unter dem Deckmantel des Coronavirus habe die Regierung den Eltern, den Lehrern und den Schülern in den letzten Monaten mehr als genug zugemutet – vom Homeschooling bis zu den Bedingungen für die Reifeprüfung – Stichwort „Corona-Jahrgang“. Auch jetzt noch dürfen Sprechstunden, wenn überhaupt, nur in seltenen Ausnahmen und mit Anmeldung in der Direktion stattfinden. Eltern sei es nicht möglich, das Schulgebäude zu betreten. Kinder dürfen sich nur im „Schichtbetrieb“, somit nur maximal 18 Kinder pro Klasse und mit einem Meter Abstand, im Gebäude bewegen. Der Unterricht sei auf die Hälfte reduziert. „Geht es um die Selbstdarstellungsinteressen der ÖVP, ist Corona aber offensichtlich abgesagt. Es ist auch nicht nachvollziehbar, welcher Mehrwert durch die Bekanntgabe der Informationen in der Schule erzielt werden konnte und warum nicht eine ‚übliche‘ Pressekonferenz, von denen es ja in den letzten Wochen unzählige gab, genügt hätte“, so Brückl.

„Geht es um die Bundeskanzler-Show, ist die Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus anscheinend zweitrangig. Es wurden sogar eifrig Hände geschüttelt. Nach dem Kleinwalsertal-Eklat, bei dem Kurz gegen jede seiner eigenen Abstandsregeln verstoßen hat, legt der ÖVP-Kanzler jetzt noch eines drauf. Frei nach dem Motto: ‚Wir stehen über dem Gesetz‘“, sagten Kickl und Brückl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at