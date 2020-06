Winzig gratuliert Knill: "Gemeinsam für den Wirtschaftsstandort Österreich"

"In Österreich verwurzelt, in der internationalen Wirtschaft zu Hause" / IV unter Präsident Knill ist zuverlässiger und wertvoller Partner für Auf- und Ausbau des Standorts

Brüssel (OTS) - "Herzliche Gratulation an Georg Knill. Mit ihm übernimmt ein gestandener Familienunternehmer die Präsidentschaft der Industriellenvereinigung, der sowohl in Österreich verwurzelt als auch in der internationalen Wirtschaft zu Hause ist. Seine langjährige Erfahrung wird dabei helfen, dass der Wirtschafts- und Industriestandort Österreich gestärkt aus dieser bisher beispiellosen Krise hervorgehen wird. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass unsere Unternehmen die besten Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene bekommen, um auch in Zukunft erfolgreich sein zu können. Dabei wird die Industriellenvereinigung unter Präsident Georg Knill ein zuverlässiger und wertvoller Partner sein. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament und stellvertretendes Mitglied im Industrieausschuss des Europaparlaments.

