„dokFilm“-Premiere „Gehört gesehen – Ein Radiofilm“: Preisgekröntes Porträt des Kultursenders Ö1

Am 21. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Preisgekrönt, u. a. mit dem Diagonale-Publikumspreis 2019 und dem Österreichischen Filmpreis 2020 als „Bester Dokumentarfilm“, wurde Jakob Brossmanns und David Paedes Kinoproduktion „Gehört gesehen – Ein Radiofilm“, die am Sonntag, dem 21. Juni, im Rahmen des „dokFilm“ um 23.05 Uhr in ORF 2 ihre TV-Premiere feiert. Entstanden ist das Porträt des Kultursenders Ö1 anlässlich dessen 50-Jahr-Jubiläums 2017. Der Film ist aber mehr als nur ein Blick hinter die Kulissen: Erfrischend selbstkritisch und reflektiert zeigt er, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in Zeiten des Medienwandels den aktuellen journalistischen Herausforderungen stellen – und diesen auch gewachsen sind.

Mehr zum Inhalt:

„Gehört gesehen – Ein Radiofilm“ porträtiert den erfolgreichen Kultursender Ö1 in einer Phase des Umbruchs und beschreibt, wie die zahlreichen Radiomacherinnen und Radiomacher versuchen, ihren Beitrag zu einer aufgeklärten Gesellschaft zu leisten. Angetrieben von journalistischer Neugier und höchsten Qualitätsansprüchen, gelingt es dem Sender immer aufs Neue Themen spannend und informativ zu vermitteln.

Die Regisseure Jakob Brossmann und David Paede zeigen detailgetreu, was es braucht, damit solche Inhalte entstehen. Sie begleiten Stars im Hörspielstudio ebenso wie die Senderchefs bei sensiblen Grundsatzdiskussionen. Dabei zeichnen sie die akustischen wie visuellen Veränderungen nach, beobachten den Entwurf neuer Sendeformate und begleiten das Einspielen neuer Signations mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Bei all dem, ganz nebenbei, bekommen die vertrauten Stimmen des erfolgreichen ORF-Kultursenders plötzlich Gesichter.

„Gehört gesehen – Ein Radiofilm“ entstand im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens.

