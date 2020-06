Kurz: „Herzliche Gratulation an Georg Knill zur Wahl zum IV-Präsidenten"

Herausfordernde Aufgabe in herausfordernden Zeiten

Wien (OTS) - „Ich möchte Georg Knill herzlich zur Wahl zum Präsidenten der österreichischen Industriellenvereinigung gratulieren. Mit Knill, der bereits in seiner Funktion als Präsident der steirischen Industriellenvereinigung besonders auf die Schwerpunktthemen Innovation, Investition und Bildung gesetzt hat, bekommt die Industrie einen zukunftsorientierten, innovativen und starken Vertreter. Gerade in Zeiten dieser schwerwiegenden Weltwirtschaftskrise wird es eine enorme Herausforderung sein, Österreich gemeinsam gestärkt aus dieser hervorgehen zu lassen. Ich bin überzeugt davon, dass wir das mit vereinten Kräften schaffen werden und wünsche Georg Knill alles Gute für seine neue Aufgabe“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz.

„Abschließend möchte ich mich bei Georg Kapsch herzlich bedanken, der in seinen letzten zwei Amtsperioden hervorragende Arbeit geleistet hat“, so Kurz.

