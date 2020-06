FP-Kasal: Wiener SPÖ-Zahlenzauber zur geförderten Bauleistung muss ein Ende finden

Potemkische Dörfer machen Wohnen nicht leistbar

Wien (OTS) - „Wir brauchen seitens der Stadt endlich Klarheit darüber, wie viele geförderte Wohnungen in Wien jedes Jahr wirklich fertiggestellt werden“, fordert Wiens FP-Wohnsprecher LAbg. Mag. Günter Kasal Klarheit.



„Je nach Anlass wird von Baubewilligungen gesprochen, die mit Fertigstellungen aber wenig mehr als das Geringste zu tun haben“, kritisiert Kasal. „So werden in Wien auf dem Papier Rekordzahlen an Wohnungen errichtet, während an wesentlichen Standorten für den geförderten Wohnbau wie dem Nordwestbahnhof oder in der Wiesen Mitte keine vernünftigen Fortschritte erzielt werden“, wird Kasal konkret. „Diese schönen Statistiken taugen vielleicht für die eine oder andere Erwähnung in Medien. Aber wir sehen am horrend hohen Niveau der Wohnkosten, dass Statistiken nicht ausreichen, um leistbares Wohnen zu befördern“, erinnert Kasal an ein Zitat zum Thema Statistiken, das Winston Churchill zugeschrieben wird.



„Wir Freiheitlichen werden Klarheit in diesen unverantwortlichen Zahlen-Zauber zur geförderten Bauleistung bringen“, schließt Kasal.



