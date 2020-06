Solera Audatex startet Image-Capture-Lösung für multinationalen Versicherer AXA in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Rekordzeit

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Der benutzerdefinierte digitale Prozess ist für die Kunden schnell und einfach in der Anwendung und ermöglicht ständige Unterstützung in Bezug auf Neugenehmigungen und Erneuerungen von Richtlinien ohne physische Interaktion

Solera Audatex(Audatex FZ LLC),ein Teil der Solera Holdings, Inc., einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Daten- und Softwarelösungen für Risiko- und Anlagenverwaltung für die Versicherungs- und Automobilindustrie kündigte heute die schnelle Einführung von Audatex Image Capture zur Verwendung bei Forderungen für AXA an, bei dem es sich um einen der führenden internationalen Versicherer in der Region handelt.

AXA arbeitet in der Golfregion seit mehreren Jahren mit Solera Audatex in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. Unter den aktuellen Umständen, die in der Branche aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorherrschen, hat AXA versucht, eine innovative und sichere Möglichkeit zu schaffen, den Unterzeichnungsprozess für ihre Kunden ohne die Notwendigkeit physischer Interaktion zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Audatex Image Capture ist eine intelligente Webanwendung, die smarte Bilder liefert, wodurch dem Versicherer die Möglichkeit wertvolle Einblicke in den Fahrzeugzustand des Kunden gegeben wird, ohne dass der Kunde oder der Gutachter reisen müssen. Im aktuellen Zeitalter des Social Distancing und der anhaltenden Regierungsverordnungen, die die Menschen dazu anhalten, zuhause zu bleiben, spart die digitale Lösung Zeit, verbessert die Effizienz und sorgt für die Sicherheit der Menschen.

In nur ein paar Stunden zwischen Anfrage und Lieferung hat das Team von Solera Audatex einen maßgeschneiderten, schnellen und digitalen Prozess geschaffen und gelauncht, um den Bedarf der Unterzeichnung bei AXA mittels Image Capture zu decken. Die beinhaltete außerdem Tests und Schulungen des Schadenabwicklungsteams von AXA.

Und so funktioniert die Lösung zur Unterstützung des Unterzeichnungsprozesses für AXA:

Image Capture versendet eine Nachricht an den Kunden, in der diesem für sein Interesse am Abschluss einer Kraftfahrzeugversicherung gedankt wird. In dieser Nachricht wird der Kunde auch gebeten, auf einen Link zu einem angepassten AXA-Portal zu klicken.

Der Kunde wird dann durch einen intuitiven, schrittweisen Prozess geführt, um alle benötigten Aufnahmen für eine neue Police oder eine Verlängerung zu machen, ohne dass eine App heruntergeladen werden muss.

AXA erhält die Bilder direkt in hoher Qualität und kann den aktuellen Zustand und Details über das Fahrzeug aufnehmen, die für ein genaues Angebot benötigt werden.

Der Prozess der direkten Nachrichtenübertragung durch Image Capture, der oben beschrieben wird, wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits für die Bearbeitung der Kfz-Schadenabwicklung verwendet wurde, verzeichnete in Bezug auf die Kundenbeteiligung eine 70 %-ige Erfolgsrate.

"Die Sicherung der Gesundheit, Sicherheit und der Schutz unserer Kunden ist unsere oberste Priorität. Diesbezüglich freuen wir bei AXA uns darüber, dass wir eine reibungslose und effiziente digitale Lösung haben, die jederzeit dazu in der Lage ist, die steigende Nachfrage im Kfz-Versicherungsbereich zu decken, da mehr und mehr Menschen in den kommenden Wochen beginnen werden, eigene Fahrzeuge statt des öffentlichen Nachverkehrs zu nutzen. Wir freuen uns über die schnelle Reaktion von Solare Audatex, dieses Verfahren schnell zum Laufen zu bekommen, was uns dabei helfen wird, den Marktbedarf unserer Kunden zu decken", sagte Stefan Schrey, Leiter der Schadensabwicklung bei AXA Gulf.

AXA ist seit 2006 ein multinationaler Partner von Solare und arbeitet mit dem Unternehmen in Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Mexiko, im Vereinigten Königreich, in Polen, der Ukraine, Singapur, Südkorea, der Türkei, Italien, den GCC-Staaten, in der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Griechenland zusammen. Diese sind auch Mitgesellschafter von Sidexa, einem weiteren Geschäftsbereich von Solera.

"Wir freuen über unsere Zusammenarbeit mit AXA, bei der wir ihnen die schnell die richtige Lösung zur Verfügung stellen, um sie dabei zu unterstützen, die unvorhergesehenen Herausforderungen zu überwinden, die sich durch diese Pandemie ergeben haben", sagte Arnaud Agostini, Regionalgeschäftsführer für Solera Middle East. "Image Capture bietet sowohl Versicherern, als auch Kunden eine Reihe von Vorteilen, da sich hierdurch eine vollständig digitale Lösung bietet, mit der wertvolle Zeit eingespart werden und der ständige Betrieb gewährleistet werden kann, wobei gleichzeitig die allgemeine Kundenerfahrung verbessert wird."

Mit Image Capture haben Werkstätten auch die Möglichkeit, ihren Kunden eine anpassbare SMS-Anfrage nach Bildern zum Zustand ihres Fahrzeugs und Schäden am Fahrzeug über ihr Smartphone zu schicken. Bei Erhalt der Bilder vom Kunden erhält die Werkstatt eine E-Mail-Benachrichtigung und kann die übermittelten Bilder direkt öffnen, um mit sofort mit der Inaugenscheinnahme mit gesteigerter Genauigkeit zu beginnen. Unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Bilder, können die Werkstätten mit der Schätzung der Schadenshöhe beginnen, zeitnahe Freigaben zur Reparatur erhalten und benötigte Teile vorbestellen, noch bevor das Fahrzeug vor Ort eingetroffen ist, was die Zeit zwischen der Annahme und Rückgabe des Fahrzeugs reduziert und die Kundenerfahrung und -zufriedenheit verbessert.

Für weitere Informationen über den Betrieb von Image Capture und Solera Audatex in den Vereinigten Arabischen Emiraten, besuchen Sie https://audatex.ae

