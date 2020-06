Neues Genuss Region-Gütesiegel schreibt erfolgreiche Qualitätsoffensive fort

Heimische regionale Betriebe profitieren von neuer Vermarktungsinitiative

Wien (OTS) - "Das neue Genuss Region-Gütesiegel, das von zertifizierten bäuerlichen Direktvermarktern, Manufakturen, Hotels und Gastronomiebetrieben verwendet werden kann, bringt für die Konsumentinnen und Konsumenten noch mehr Klarheit, wie und wo heimische Lebensmittel produziert worden sind. Es handelt sich um eine Erweiterung der in der Bevölkerung gut bekannten Qualitätsoffensiven AMA-Gütesiegel sowie Genuss Region Österreich und garantiert ein durchgängiges Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem, in das auch die bekannte Marke der LK Österreich 'Gutes vom Bauernhof' eingebunden wurde. Die Vernetzung regionaler Betriebe steigert die Wertschöpfung, schafft Vertrauen und sichert lebendige ländliche Regionen. Das neue Gütesiegel bringt Klarheit und steht für höchste Qualitäts- und Herkunftskriterien von heimischen Lebensmitteln, die Konsumentinnen und Konsumenten - insbesondere seit der Corona-Krise - verstärkt nachfragen. Es unterstützt die erfolgreiche Qualitätsoffensive der heimischen Landwirtinnen und Landwirte sowie regionaler Betriebe", betont Ferdinand Lembacher, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich.



"Mit der Auslobung des Genuss Region-Gütesiegels werden Kunden sowie Gästen regionale Herkunft und beste Qualität der Lebensmittel, kurze Transportwege sowie die stets frische Zubereitung der Speisen garantiert. Für die bäuerlichen Erzeuger ist die neue Initiative eine Chance, ihre nach höchsten Standards produzierten Produkte, sei es direkt oder in Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben, noch besser zu vermarkten. Eine verstärkte Vernetzung und eine Bündelung der Kräfte sind die besten Voraussetzungen dafür, die Kulinarik in Österreich auf ein noch höheres Niveau zu heben", so Lembacher. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer (LK) Österreich

Dr. Josef Siffert

Schauflergasse 6, 1015 Wien

Tel.-Nr.: 01/53441-8521

E-Mail: j.siffert @ lk-oe.at

www.lko.at