WKÖ-Präsident Mahrer gratuliert Georg Knill: „Erfahrener Spitzenunternehmer an der Spitze der IV“

„Gemeinsam die Zukunftsthemen anpacken“ - Starkes Signal für einen starken heimischen Industriestandort

Wien (OTS) - WKÖ-Präsident Harald Mahrer gratuliert dem neuen IV-Präsidenten Georg Knill: „Unsere herzliche Gratulation an Georg Knill zur Wahl zum Präsidenten der Industriellenvereinigung. Die Wirtschaftskammerorganisation wünscht ihm viel Erfolg und freut sich auf eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Häusern und die gemeinsame Interessenvertretung der Anliegen der Industrie.“

Mahrer bedankt sich weiter beim scheidenden Präsidenten Georg Kapsch für die gute Zusammenarbeit. „Mit Knill steht nun ein weiterer versierter Spitzenmanager eines traditionellen Industriebetriebes an der Spitze der IV, der auch durch seine Position als Präsident der IV-Steiermark ausgezeichnete Voraussetzungen mitbringt. Gemeinsam stehen wir vor der Herausforderung, die Zukunftsthemen am heimischen Wirtschaftsstandort anzupacken. Georg Knill ist ein starkes Signal für einen starken Industriestandort“, so Mahrer. (PWK273)

