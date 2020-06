Lotto: Niederösterreicher knackt Jackpot und gewinnt 1,5 Millionen Euro

Am Freitag gibt’s eine Lotto Bonus-Ziehung mit 1 Million Euro extra

Wien (OTS) - Einem Spielteilnehmer aus dem Industrieviertel in Niederösterreich gelang es per Quicktipp als einzigem, am Mittwoch einen Sechser zu tippen, damit den Jackpot zu knacken und rund 1,5 Millionen Euro zu gewinnen. Der Computer hatte die „sechs Richtigen“ in den zweiten von fünf gespielten Tipps gesetzt.

Damit geht es bei der nächsten Ziehung wieder um exakt 1 Million Euro für den Sechser, aber das ist bei weitem nicht alles: Denn die nächste Ziehung ist eine Bonus-Ziehung und findet somit am Freitag statt. Es ist die zweite Bonus-Ziehung nach März dieses Jahres, und wie auch schon damals gibt es auch diesmal wieder eine „Millionärsgarantie“: Es wird wieder 1 Million Euro extra ausgespielt. Diese Million wird unter allen am Freitag mitspielenden Lotto Tipps verlost.

Die Bonus-Ziehung wird erneut vom Duo Silvia Schneider und Norbert Oberhauser moderiert.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, was die 63 Gewinner eines Fünfers freut, da auf sie die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Für den LottoPlus Sechser am Freitag werden etwa 150.000 Euro erwartet.

Joker

Der Doppeljackpot beim Joker fand zwei Abnehmer. Ein Wiener und ein Niederösterreicher hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen und auch das „Ja“ angekreuzt. Dies bedeutet für jeden der beiden einen Gewinn von mehr als 276.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Juni 2020

1 Sechser zu EUR 1.499.154,40 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 36.826,70 137 Fünfer zu je EUR 879,70 286 Vierer+ZZ zu je EUR 126,40 5.510 Vierer zu je EUR 36,40 6.770 Dreier+ZZ zu je EUR 13,30 82.004 Dreier zu je EUR 4,40 191.724 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 11 12 16 28 39 Zusatzzahl 43

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Juni 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 63 Fünfer zu je EUR 4.758,10 2.761 Vierer zu je EUR 18,40 43.865 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 08 11 15 26 27 40

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Juni 2020

2 Joker EUR 276.028,30 15 mal EUR 8.800,00 95 mal EUR 880,00 966 mal EUR 88,00 9.873 mal EUR 8,00 95.698 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 3 4 7 5 6

