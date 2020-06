Grafenegger Sommernacht mal anders: Musikalische ORF-Reise mit Rudolf Buchbinder eröffnet heuer den Musiksommer

Am 19. Juni um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Morgen, am Freitag, dem 19. Juni 2020, hätte die traditionelle „Sommernachtsgala“ mit Darbietungen des Tonkünstler-Orchesters NÖ und hochkarätigen Solisten sowie dem abschließenden fulminanten Feuerwerk zu Edward Elgars „Pomp and Circumstance“ den Musiksommer Grafenegg auf der Open-Air-Bühne Wolkenturm und live-zeitversetzt im ORF eröffnet. Obwohl die Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt wurde, müssen Kulturfans morgen dennoch nicht auf musikalischen Hochgenuss aus der niederösterreichischen Klassik-Hochburg verzichten. Bereits Anfang Juni wurde – unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben und unter herausfordernden, kalten Wetterbedingungen – „Eine musikalische Reise durch Grafenegg“ mit Starpianist und Grafenegg-Intendant Rudolf Buchbinder aufgezeichnet, die ORF 2 am ursprünglich geplanten Live-Sendetermin der „Sommernachtsgala“, am Freitag, dem 19. Juni, um 21.20 Uhr, zeigt. Unter freiem Himmel, inmitten des weitläufigen Schlossparks, gibt Buchbinder gemeinsam mit Stimmführern aus dem Tonkünstler-Orchester NÖ ein exklusives TV-Konzert.

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin und Grünfeld

An unterschiedlichen Orten des Festivalgeländes – zwischen Open-Air-Bühne Wolkenturm, Schloss, Auditorium, Gartenpavillon und idyllischem Parkbiotop – erklingen bekannte Stücke des klassischen Klavierrepertoires, aber auch Werke in kammermusikalischer Besetzung mit Klavierbegleitung.

So ist mitten auf der grünen Wiese des Schlossparks der Variationen-Satz aus Franz Schuberts „Forellenquintett“ zu hören, vor dem barocken Nepomuk Ensemble spielen die Musiker das Rondo aus Joseph Haydns G-Dur-Trio Hob. 15/25.

Neben Garten-Pavillon und Auditorium, wo man Chopin, Beethoven und Mozart gibt, wird auch die Brücke vor dem Schlosseingang mit der Klavierparaphrase „Soirée de Vienne“ von Alfred Grünfeld zum ungewohnten Konzertschauplatz.

Die sonst bei der Sommernachtsgala bis zum letzten Platz gefüllten Zuschauerreihen des Wolkenturms sind Schauplatz für die von Rudolf Buchbinder besonders geschätzten Schubert-Impromptus op. 90, die er dort – erstmals vor gänzlich leeren Sitzen – auf einem eigenen Podium spielt.

Die von Bildregisseur Felix Breisach übernommene TV-Inszenierung des Konzerts folgt dem gewohnten zeitlichen Ablauf der „Sommernachtsgala“, beginnend in der noch sonnendurchfluteten Abenddämmerung und passend endend mit Beethovens „Mondscheinsonate“ in der vom Mond erhellten Nacht.

Ab 14. August: Vier weitere Grafenegg-Konzerte live-zeitversetzt in ORF III

Nach der Buchbinder-TV-Soirée zeigt der ORF vier weitere hochkarätige Konzerte des heuer ab 14. August stattfindenden Grafenegg Festivals in ORF III: die Eröffnung, die Rudolf Buchbinder mit Trompeter Simon Höfele, Violinist Emmanuel Tjeknavorian, Cellistin Harriet Krijgh und dem Tonkünstler-Orchester spielen wird (Freitag, 14. August, 20.15 Uhr), einen Liederabend mit Jonas Kaufmann und Pianist Helmut Deutsch (Sonntag, 16. August, 20.15 Uhr), ein Konzert mit Anna Netrebko, Yusif Eyvazov und den Wiener Symphonikern (Sonntag, 30. August, 20.15 Uhr) sowie einen weiteren Auftritt von Rudolf Buchbinder, diesmal mit den Wiener Philharmonikern, am Sonntag, dem 6. September, um 20.15 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at