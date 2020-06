G-Core Labs CDN ist in Österreich zum schnellsten geworden (FOTO)

Luxemburg (ots) - In Deutschland und in der Schweiz hat G-Core Labs CDN auch unter die Top 3 geschafft. Die Antwortzeit verringerte sich dort auf 23 ms bzw. 17 ms.

Das Content Delivery Network (CDN) von G-Core Labs, einem internationalen Anbieter von Cloud und Edge-Lösungen, liegt nun in Österreich unter allen großen CDN-Dienstleistern, auf Platz 1 in Sachen Geschwindigkeit. Nach Angaben des unabhängigen internationalen Analysesystems Citrix ermöglichte die Netzwerkoptimierung der CDN-Punkte in Europa im Mai in diesem Land eine Verringerung der Antwortzeit von 33 auf 25 ms.

"Es ist für unsere Kunden auf der ganzen Welt wichtig, Daten unabhängig vom Inhalt in Echtzeit zu übertragen. Und natürlich ist die höchste Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Inhalten ein gravierender Vorteil auf den hart umkämpften Märkten in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Früher war die geringste Reaktionszeit für die Spielindustrie und die Medien am wichtigsten. Inzwischen stoßen wir bei E-Commerce, im Finanzwesen und im Gesundheitswesen auf ähnliche Anforderungen an die Übermittlung von Inhalten", so kommentiert Dmitry Samoshkin, Vizepräsident für Produkte bei G-Core Labs.

Die geringste Reaktionszeit unter den großen CDN-Dienstanbietern wurde zuvor in Frankreich und der Tschechischen Republik erreicht. Darüber hinaus nimmt die Cloud-Reaktionszeit von G-Core Labs nicht nur in Westeuropa eine führende Position ein, sondern liegt seit Anfang des Jahres weltweit bei weniger als 40 ms. Diese äußerst geringen Verzögerungen gewährleisten die superschnelle Bereitstellung selbst umfangreichster Inhalte, wie z.B. Online-Spiele und Videostreams in 4K-Qualität, in Echtzeit.

G-Core Labs verfügt über eine eigene Cloud-Infrastruktur, die sich über 5 Kontinente erstreckt. Tausende von Kunden weltweit nutzen die Dienstleistungen des Unternehmens. Das Netzwerk umfasst über 100 Präsenzpunkte in mehr als 65 Städten auf der ganzen Welt in zuverlässigen Tier IV- und Tier III-Datenzentren.

