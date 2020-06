WK-Bezirksstelle Klagenfurt stellt neues Projekt „Digitale Nomaden“ vor

Gemeinsam mit der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee und mit Unterstützung von BABEG und Land Kärnten wurde das Projekt „Digitale Nomaden“ ins Leben gerufen.

Klagenfurt (OTS) - „Digitale Nomaden“ sind ein Teil der modernen Arbeitswelt. Sie leben mit und von der Digitalisierung und brauchen nicht unbedingt einen fixen Arbeitsplatz. „Sie sind ein stark wachsendes Segment in der Wirtschaft. Ihr Arbeitsplatz ist dort, wo die Infrastruktur stimmt und ein schnelles und sicheres Internet vorhanden sind“, so Christiane Holzinger, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft.

Mit einem neuen Projekt, das heute im MAKERSPACE Carinthia präsentiert wurde, machen die Wirtschaftskammer Kärnten, die Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee mit Unterstützung der BABEG und das Land Kärnten die Landeshauptstadt Klagenfurt als Hotspot für die neue Zielgruppe attraktiv. „Unter dem Slogan ‚Working between alps and sea‘ ist eine neue Plattform entstanden, die Bestehendes bündelt, mit Neuem kombiniert und somit in Österreich ein einzigartiges Angebot schafft“, erklärt Holzinger. Das Angebot für Interessierte sei breit gefächert: Funktionierende Co-Workingspaces, der MAKERSPACE Carinthia für technische „Tüftler“ mit Umsetzungsdrang, Pop-up-Stores, fachliche Veranstaltungen, Beratungsdienstleistung und eine sehr lebendige Szene junger, unternehmerisch tätiger Menschen.

Gebündeltes Angebot mit Mehrwert

Zum Start des Projekts sei es wichtig, potenzielle Interessenten gezielt anzusprechen und das Angebot in der digitalen Welt unter die Leute zu bringen. Unter www.digital-nomads-klagenfurt.at ist das gesamte Angebot für die Digital Nomads zusammengefasst. Auf der Website finden sich vom unternehmerischen Kernangebot über den Business-Beach bis hin zu Unterkünften sowie Freizeit- und Vernetzungsmöglichkeiten alle relevanten Informationen. „Wir bieten den Interessierten Arbeit mit privatem Mehrwert in einem einzigartigen und touristischen Umfeld“, so Tourismusverbandsvorsitzender Adi Kulterer.

Das Land Kärnten und die Betriebsansiedlungsagentur BABEG unterstützen das Projekt. „Die Plattform stellt mit Beratung und Vernetzung einen digitalen One-Stop-Shop dar und ist damit für digitale Nomaden der ideale Anknüpfungspunkt“, sagt Wirtschaftsförderungs- und Digitalisierungsreferentin LHStv.in Gaby Schaunig. „Kärnten punktet nicht nur mit attraktiven Unterstützungsleistungen und moderner Infrastruktur, sondern mit außergewöhnlich hoher Lebensqualität. Diese Kombination sollte das Herz jedes digitalen Nomaden höherschlagen und im Idealfall sogar den Wunsch nach einer langfristigen Ansiedlung keimen lassen“, ergänzt Markus Hornböck, Geschäftsführer der BABEG. „Klagenfurt positioniert sich als Standort, an dem man Neues ausprobieren kann. Das österreichweit einzigartige Angebot ist auch als Sprungbrett in den Alpen-Adria-Raum nicht zu unterschätzen“, unterstreicht Holzinger.

Vor- und Nachsaison nutzen

Besonders in der Vor- und Nachsaison ist man auf neue Ideen und Angebote angewiesen. Helmuth Micheler, Geschäftsführer der Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee, erkennt das Potenzial neuer Gäste: „Wir stellen als technischen Hintergrund unsere Website visitklagenfurt.at inklusive Buchungs- und Contentplattform zur Verfügung. Diese wird bis Jahresende einem Relaunch unterzogen, durch den dieser Zielgruppe noch mehr Gewicht beigemessen wird.“ Die Tourismusregion begleite das Projekt mit gezielten Marketingmaßnahmen vor allem im Bereich Contentmarketing in den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Italien sowie Osteuropa. „Menschen, die flexibel sind, etwas schaffen wollen und das in einer einzigartigen Kulisse wie Klagenfurt – was kann uns Besseres passieren?“, schließen Kulterer und Micheler unisono.

