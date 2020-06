Grüne/Bürstmayr: Gemeinsam mit dem neuen Generaldirektor für öffentliche Sicherheit die Polizei ins 21. Jahrhundert führen

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Salzburger Landespolizeidirektor Franz Ruf seiner Berufung zum Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit und freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, meint Georg Bürstmayr, Sicherheitssprecher der Grünen im Parlament. „Die Polizei leistet einen unentbehrlichen Beitrag zu unser aller Sicherheit, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, sie zu einer modernen Organisation zu machen, die sich ständig weiter entwickelt und auch aus ihren Fehlern lernt“, meint Bürstmayr mit Blick auf die mit der ÖVP vereinbarte Schaffung einer unabhängigen Behörde zur Untersuchung von Misshandlungsvorwürfen. „Jede Beamtin, jeder Beamte der Polizei verdient Respekt für ihre Arbeit, genauso wie jeder Mensch die Sicherheit verdient, von dieser Polizei in seinen Rechten respektiert zu werden, zu jeder Zeit, an jedem Ort. An diesem Ziel möchte ich mit dem neuen Generaldirektor arbeiten“.

