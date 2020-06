Wirtschaftsbund gratuliert neuen IV-Präsidenten Georg Knill

Wien (OTS) - Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger gratuliert dem Steirer Georg Knill zu seiner Wahl als Präsident der Industriellenvereinigung: „In herausfordernden Zeiten kommt es auf verlässliche und starke Partnerschaften an. Der Wirtschaftsbund hat sich gemeinsam mit der Industriellenvereinigung stets für unsere Unternehmen und den Standort Österreich eingesetzt. In diesem Sinne möchte ich mich für die Zusammenarbeit beim bisherigen Präsident Kapsch bedanken und freue mich, dass mit Knill ein kompetenter und erfahrener Nachfolger gefunden wurde. Als Steirer in Wien freue ich mich besonders auf heimische Unterstützung in der Bundeshauptstadt. Ich wünsche ihm für die neue Position viel Erfolg. Einer weiterhin guten Partnerschaft und starken Zusammenarbeit für Österreichs Wirtschaftsstandort steht somit nichts im Wege.“

