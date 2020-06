FPÖ – Schnedlitz: Dutzende Morddrohungen gegen FPÖ-Chef Hofer – Wo bleiben Aufrufe zur Mäßigung?

Wien (OTS) - Seit der Kritik von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer am politischen Islam sieht sich dieser mit wüsten Beschimpfungen und dutzenden Morddrohungen konfrontiert. „In den sozialen Netzwerken kennen radikale Islamisten keine Grenzen und rufen auch andere Muslime dazu auf, Hofer zu töten. Sie kündigen an, dass sie den FPÖ-Parteiobmann suchen werden und dann Schlimmes vorhaben. Diese Hassreaktionen auf die Kritik am Islam sind ein Skandal“, zeigt sich FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz empört.

Es sei höchst an der Zeit, diesen Hass scharf zu verurteilen. Während vom Bundespräsident abwärts Politik-Österreich entsetzt war, als Justizministerin Zadic in sozialen Medien beschimpft wurde, herrsche bei den Morddrohungen gegen den FPÖ-Bundesparteiobmann Stille. Schnedlitz: „Wo ist hier der Bundespräsident, der zur Mäßigung aufruft?“

Der FPÖ-Generalsekretär stellt auch klar: „Alle Menschen, die neu in unser Land kommen, müssen sich daran gewöhnen, dass manche Verhaltensweisen aus ihren Heimatländern in Österreich nicht erwünscht sind. Österreich ist ein aufgeklärtes Land, in dem Kritik an Religionen erlaubt sein muss, ohne dafür von radikalen Extremisten mit dem Tod bedroht zu werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at