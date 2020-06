Landeskriminalamt Süd klärt Einbrüche, Raubüberfälle, Diebstähle

Vorfallszeit: Dezember 2019 bis Juni 2020, Vorfallsort: 12., Wien-Meidling, 1., Innere Stadt

Wien (OTS) - Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, Gruppe Kerschbaum, konnten einen 19-jährigen Mann ausforschen, der in Wien-Meidling einen schweren Raub auf ein Spielcasino begangen haben soll. Es konnten Spuren sichergestellt werden, die dem 19-Jährigen eindeutig zuzuordnen waren. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der serbische Staatsangehörige auch einen Straßenraub am Franz Josefs Kai, einen Wohnungs-Einbruch in der Meidlinger Hauptstraße, einen Postkasten-Einbruch in der Spittelbreitengasse, sowie zwei Kellereinbrüche, ebenfalls in Wien-Meidling, begangen haben soll. Durch die Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Festnahme-anordnung erwirkt und mit Unterstützung der WEGA wurde der 19-Jährige am 11. Juni 2020 an seiner Wohnadresse in der Ruckergasse widerstandslos festgenommen. Diverses Diebesgut, Bargeld und geringe Mengen an Suchtmittel wurden sichergestellt. Der mutmaßliche Täter zeigt sich zu den Vorwürfen geständig, er befindet sich in Haft. Ermittlungen hinsichtlich weiterer Täter werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.

