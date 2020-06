DAY & BOOST: Dr. Tonar Cosmetics ergänzt erfolgreiche Skincare-Serie

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Markteinführung der Produktlinie „The New Beauty Sleep“ im April 2019 präsentiert Dr. Tonar Cosmetics nun zwei neue, innovative Produkte, die die Nachtpflege perfekt ergänzen: die Tagescreme DAY und das Serum BOOST.

„Perfect skin for life“

Sie wurden wie alle Dr.Tonar Cosmetics Produkte von der Wiener Dermatologin Dr. Ursula Tonar gemeinsam mit AnwenderInnen entwickelt und in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Sie basieren auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen als Ergebnis jahrelanger Forschung und entfalten ihre einzigartige Wirksamkeit durch die Abstimmung auf den natürlichen 24-Stunden-Rhythmus unserer Zellen: Regeneration über Nacht, Barriereschutz während des Tages.

„Mit der Dr. Tonar Cosmetics DAY und BOOST sind wir dem Wunsch vieler AnwenderInnen nach einer schützenden Tagespflege und einem nachhaltig tiefenwirksamen Serum nachgekommen. Auf Basis der Ansprüche meiner Beautyklientinnen habe ich eine Pflege entwickelt, die die Haut optimal entfaltet und ihr den unverwechselbaren Dr. Tonar Cosmetics Glow verleiht.“ so Dr. Ursula Tonar, Dermatologin, Schönheitsexpertin und Gründerin der Marke Dr. Tonar Cosmetics.

DAY

Dr. Tonar Cosmetics DAY ist speziell für empfindliche und umweltgestresste Haut entwickelt. Sie enthält den auf einer neuen, patentierten Herstellungstechnologie basierenden, probiotisch wirksamen Inhaltstoff Lactobacillus plantarum HEAL19. Dieser unterstützt das natürliche Mikrobiom der Haut und stärkt damit nachhaltig die Hautbarriere. DAY spendet tagsüber Feuchtigkeit und verleiht den ultimativen Glow.

Hochwertige, pflanzliche Inhaltsstoffe wie Sheabutter, Avocadoöl und Jojobaöl, sowie der biotechnologisch hergestellte Feuchtigkeitsspender Pentylenglycol pflegen intensiv und verleihen ein gesundes, geschmeidiges Hautgefühl. Die parfumfreie Feuchtigkeitscreme ist von leichter Textur, zieht rasch ein und ist als Make-up-Grundlage geeignet. Sie ist vegan und frei von Mineralölen, Paraffinen, Silikonen und Parabenen.

BOOST

Die besonders kostbare, kleinmolekulare Oligohyaluronsäure dringt sehr tief in die Haut ein. Sie wirkt dort nachhaltig als intensiver Feuchtigkeitsspeicher und gegen vorzeitige Hautalterung. Zusätzlich beruhigen und schützen enthaltenes Provitamin B5, Vitamin B3 und Vitamin C sowie das Antistressmolekül Ectoin die Haut. Das Hyaluronserum bewirkt – vor der Tages- und Nachtcreme aufgetragen – sofort sichtbar pralle, glatte Haut. Die ölfreie, feuchtigkeitsspendende Textur ist für alle Hauttypen geeignet und nicht komedogen. Das duftstofffreie Produkt enthält natürliche und bioidente Rohstoffe und ist frei von Silikonen, Mineralölen, Paraffinen und Parabenen.

Über Dr. Tonar Cosmetics

Dr. Tonar Cosmetics ist ein Kosmetikunternehmen für die Entwicklung hochinnovativer Skin Care Produkte in Zusammenarbeit und Vernetzung mit Anwenderinnen. Dahinter steht die Dermatologin und Schönheitsexpertin Dr. Ursula Tonar. Die erste Wirkstoffkosmetik-Produktserie „The New Beauty Sleep“ wurde 2019 auf den Markt gebracht. Die Produkte wurden in über 15 Jahren intensiver Forschung in Kooperation mit mehr als 1000 ProbandInnen entwickelt. Im Juni 2020 wurde das Sortiment um eine Pflegelinie auch für den Tag erweitert. dr.tonar-cosmetics.com

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sabine Schnabel

Stadiongasse 6-8/2

1010 Wien

contact @ tonar-cosmetics.com

Tel: +43 664 88789390