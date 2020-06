Leichtfried/Herr: „Klimavolksbegehren unterschreiben, Klimakrise stoppen!“

SPÖ ruft zur Unterzeichnung des Klimavolksbegehrens auf - am 22. Juni startet die Eintragungswoche für das Klimavolksbegehren

Wien (OTS/SK) - „Bei der Klimakrise haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt handeln! Deshalb unterstützen wir das Klimavolksbegehren und rufen alle auf, es kommende Woche zu unterschreiben!“, so Jörg Leichtfried, stv. SPÖ-Klubchef, und Julia Herr, SP-Umweltsprecherin. Von 22. bis zum 29. Juni kann am Gemeindeamt und Magistrat oder online mit Handysignatur oder Bürgerkarte das Klimavolksbegehren unterschrieben werden. ****

„Eine Stimme für das Klimavolksbegehren ist auch eine Stimme für mehr Gerechtigkeit“, hält Herr fest. „Die Klimakrise trifft nicht nur zukünftige Generationen hart, ihre Auswirkungen spüren wir bereits heute. Besonders hart trifft es jene Menschen, die es bereits zuvor schon schwer hatten“, so die SPÖ-Umweltsprecherin. Während die reichsten Menschen und die größten Konzerne das meiste CO2 produzieren, sind es auch sie, die sich Schutzmaßnahmen gegen die Folgen leisten können. „In den USA haben Reiche eine Privatfeuerwehr gegen Waldbrände, während der Rest schutzlos ausgeliefert ist. Aber auch hierzulande ist klar: Wer kann sich schon einfach so den Austausch eines alten Ölkessels gegen eine klimafreundliche Alternative leisten, wenn das 10.000 Euro kostet? Nur wenige!“, so Herr.

„Superreiche und Konzerne müssen ihren CO2-Ausstoß endlich herunterfahren und einen gerechten Beitrag zum Klimaschutz liefern. Zugleich heißt in Klimaschutz zu investieren auch in neue, gute Arbeitsplätze für alle zu investieren“, so Herr weiter. Sie sieht daher auch eine Chance, die wir jetzt ergreifen müssen: „Wir müssen Häuser sanieren, Heizungen tauschen, Öffis ausbauen und auf erneuerbare Energie umsteigen. Das bedeutet neue Arbeitsplätze und eine Stärkung der lokalen Wirtschaft. Das hilft uns allen!“

Trotz der drohenden Folgen stieg sowohl in Österreich als auch global der CO2-Ausstoß immer weiter an. „Jetzt nicht zu handeln ist fahrlässig. Deshalb ist jede Stimme für das Klimavolksbegehren wichtig. Damit wächst der Druck, damit endlich was geschieht!“, halten Leichtfried und Herr abschließend fest. https://www.flickr.com/photos/sozialdemokratie/albums/72157714764057492(Schluss) up/rm

