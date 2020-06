Berlakovich: Grenzüberschreitender Austausch mit Kroatien enorm wichtig

Die Bilaterale Parlamentarische Gruppe Österreich-Kroatien wurde gestern unter Vorsitz von Niki Berlakovich im Parlament neu konstituiert

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der internationale Kontakt ist heute wichtiger denn je. Diplomatische Beziehungen werden auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, der Regierungen und durch Botschafter und das diplomatische Korps gepflegt. Auch die Abgeordneten des Österreichischen Nationalrats halten durch sogenannte Bilaterale Parlamentarische Gruppen Verbindungen zu beinahe allen Staaten der Erde.

„Als ÖVP-Volksgruppensprecher und Angehöriger der Burgenland-Kroaten ist es mir eine Ehre, diesem - gelegentlich auch „Österreichisch-Kroatische-Freundschaftsgruppe“ genannten - Zusammenschluss von Mandataren aller Parteien vorsitzen zu dürfen. Besonders freut mich, dass der kroatische Botschafter in Österreich, Seine Exzellenz Daniel Glunčić, uns gestern die Ehre gegeben hat und uns zu einer Aussprache zur Verfügung stand,“ so der Obmann der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Kroatien Niki Berlakovich.

Nach Vorstellung der anwesenden Mandatare der Fraktionen erläuterten die Abgeordneten mit dem Botschafter Fragen die Wahlen zum Kroatischen Parlament und die diplomatische Beziehung zwischen den beiden Staaten betreffend.

Selbstverständlich wurde auch die Situation in der Corona-Krise und speziell deren Auswirkung auf Pendler, den Tourismus und die wirtschaftliche Zusammenarbeit angesprochen. Neben der Corona-Krise erschütterten im Frühjahr über 1.000 schwere und mittlere Erdbeben Kroatien. Eine private Gruppe von burgenländischen Kroaten und Freunden startete eine Spendenaktion für ein Kinderspital in Zagreb.

„Wenn wir von Kroatien und Österreich reden, sprechen wir von einem Gebiet, das einst in einem Land lag. Beide Staaten sind durch eine gemeinsame Geschichte verbunden. Heute sind wir in der Europäischen Union wiedervereint. Ich freue mich, dass Herr Botschafter und alle anwesenden Mandatare sich für eine vertiefende Zusammenarbeit ausgesprochen haben!“ so Berlakovich abschließend.

