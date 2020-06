Zukunftsfähig mit Klimaschutz: CSR-Tag 2020 unter dem Motto „Grünes Licht für die Wirtschaft“

Wien (OTS) - respACT lädt am 21. und 22. Oktober 2020 zum 15. Österreichischen Unternehmenskongress für nachhaltiges Wirtschaften. Der diesjährige CSR-Tag wird online stattfinden und sich den wirtschaftlichen Chancen widmen, die in aktivem Klimaschutz stecken.



Forderungen nach einer resilienten und zukunftsfähigen Wirtschaft sind aktuell aus allen Branchen zu vernehmen. Doch Krisensicherheit setzt voraus, dass die österreichische Wirtschaft sich den großen Herausforderungen unserer Zeit stellt. Die Klimakrise ist eine solche Herausforderung und aktiv adressiert können die mit ihr verbundenen Risiken zu Chancen werden. Peter Giffinger, Präsident von respACT und CEO Austria bei Saint-Gobain, bekräftigt die Bedeutung des diesjährigen Schwerpunkts: „Erfolgreich und resilient zu wirtschaften bedeutet zunehmend auch klimafreundlich zu wirtschaften. Dabei geht es um weit mehr als die Reduktion von Emissionen. International nachgefragte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die das Leben und Wirtschaften weltweit nachhaltig verändern, könnten aus Österreich kommen. Dafür braucht es Impulse, Innovationen, Förderungen und Partnerschaften. Der CSR-Tag 2020 bietet Raum, Information und Inspiration für all diese Punkte.“

Lokal und global gelebte Verantwortung

Wichtige Weichen wurden im Laufe der letzten Jahre gestellt. Die Agenda 2030 und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind Wegweiser in eine lebenswerte Zukunft. Die Österreichische Bundesregierung und die Europäische Union haben zugesagt, diese Zukunft zeitgerecht zur Gegenwart werden zu lassen. In der erfolgreichen Umsetzung sind sie auf Unterstützung und Druck vonseiten der Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen. Das gilt für alle Unternehmen unabhängig von Branche und Größe. Denn nur gemeinsam lassen sich globale Herausforderungen lösen und die Zielsetzungen des Paris Agreements, der Agenda 2030 oder auch des Green Deals der Europäischen Union erreichen.

Online durchstarten

„Es war eine bewusste Entscheidung, den CSR-Tag dieses Jahr als Online-Kongress zu veranstalten. Nur so können wir einerseits die Sicherheit aller Beteiligten sowie die angestrebte Größe des Events ermöglichen und andererseits den Qualitätsansprüchen der Teilnehmenden gerecht werden, etwa durch die Einbindung internationaler Speaker,“ stellt Daniela Knieling als Geschäftsführerin von respACT fest und blickt dabei auf 14 Jahre CSR-Tag zurück. Der Unternehmenskongress zeichnet sich durch branchen- und länderübergreifenden Austausch und Wissenstransfer zwischen ExpertInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft aus. Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches digitales Programm mit Einblicken in klimafreundliche Unternehmensführung, Innovationen und Geschäftsmodelle.

Über respACT & den CSR-Tag

respACT - austrian business council for sustainable development ist Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der Verein unterstützt seine über 300 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen. Seit 15 Jahren organisiert respACT den Unternehmenskongress für nachhaltiges Wirtschaften, der sich zum Jahreshighlight in der heimischen CSR-Szene etabliert hat. Bis zu 500 Teilnehmende werden beim diesjährigen CSR-Tag erwartet. Nationale und internationale ExpertInnen werden unternehmerischen Klimaschutz anhand inspirierender Fallbeispiele und Projekte greifbar machen. www.respact.at/csrtag

CSR-Tag 2020

Grünes Licht für die Wirtschaft - Zukunftsfähig mit Klimaschutz



respACT - austrian business council for sustainble development lädt zum CSR-Tag 2020 am 21. & 22. Oktober unter dem Titel "Grünes Licht für die Wirtschaft - Zukunftsfähig mit Klimaschutz" recht herzlich ein. Der Kongress findet dieses Jahr online statt.



Im Vordergrund des 15. CSR-Tages, der sich als bedeutender Unternehmenskongress rund um verantwortungsvolles Wirtschaften in Österreich etabliert hat, stehen Wissenstransfer und Vernetzung. Nationale und internationale ExpertInnen aus Theorie und Praxis werden unternehmerischen Klimaschutz anhand inspirierender Fallbeispiele und Projekte greifbar machen. Thematische Sessions bieten Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen.



Datum: 21.10.2020, 13:00 - 17:00 Uhr

Ort: Online

Wien, Österreich

Url: https://www.respact.at/site/de/angeboteleistungen/csrtag

