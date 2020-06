Home-Office, Kurzarbeit oder Business as usual

Pressekonferenz

Wien (OTS) - Die Corona-Krise hat die sozialen Ungleichheiten in der Arbeitswelt schonungslos offengelegt und weiter verschärft. Die Schere zwischen den sicheren, gut bezahlten Jobs und den unsicheren, prekären Arbeitsverhältnissen geht weiter auf. Das zeigt eine Sonderauswertung des Arbeitsklima Index, der in den vergangenen drei Monaten um 15 Fragen zur aktuellen Situation erweitert wurde.

Bei einer Pressekonferenz Mittwoch, 24. Juni 2020, um 10 Uhr im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien , präsentieren wir Ihnen die aktuellen Daten aus dem Österreichischen Arbeitsklima Index.

Unter dem Titel: Home-Office, Kurzarbeit oder Business as usual zeigen wir auf, wie das Coronavirus die Arbeitswelt verändert und bestehende Ungleichheiten verfestigt hat. Genauer unter die Lupe nehmen wir dabei die Verlagerung der Erwerbsarbeit ins eigene Zuhause – also ins Home-Office – und die Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt. Zudem haben wir uns angesehen, welche die gefährlichsten Berufe in Österreich sind.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie die Sozialforscher D r. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA) zur Verfügung.

Datum: 24.06.2020, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

