FPÖ – Schnedlitz: Skandal im Parlament – ÖVP bezeichnet pauschal alle Arbeitslose als „Nichtstuer“

Eine Partei, welche die Bedürftigen und Ärmsten beschimpft, hat weder in einer Regierung, noch in unserem Parlament etwas verloren

Wien (OTS) - „Einen ungeheuren Eklat lieferte heute die ÖVP in der Sitzung des Nationalrates. Zuerst verursachte die ÖVP die größte Zahl an Arbeitslosen in Österreichs Geschichte und dann bezeichnete sie diese unverschuldeten Regierungsopfer dreist und unverschämt als ‚Nichtstuer‘“, berichtete der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Es ist einfach ungeheuerlich und gleichzeitig entlarvend, wie die sogenannten Christlich-Sozialen hier agieren. Es ist ein Armutszeugnis für eine demokratisch gewählte Partei, die sich noch dazu in einer Bundesregierung befindet“, so Schnedlitz und weiter: „Eine Partei, welche die Bedürftigen und Ärmsten vom Rednerpult des österreichischen Parlaments beschimpft, hat weder in einer Regierung, noch in unserem Parlament etwas verloren – diese Abgehobenheit ist sogar für die ÖVP neu.“

