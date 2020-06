Nicht abgezockt werden - Schlüsseldienste im Vergleich

Wien (ots) - Was Sie als Kunde über den Aufsperrservice wissen müssen

Es vergeht kein Monat, in dem nicht in der Presse und im Fernsehen über geldgierige und dubiose Schlüsseldienste berichtet wird. Die ahnungslosen Opfer - Menschen in jedem Alter - werden dabei in einer Notlage ausgenutzt. Die Wohnungstür ist zugefallen, der Schlüssel drin; beim Ladengeschäft klemmt die Türe bzw. das Schloss und Kunden warten schon; ältere Menschen haben ihren Hausschlüssel verlegt und müssen wegen Medikamenten schnell nach Hause - in solchen Situationen vertrauen die Menschen jedem, der schnell Hilfe verspricht.

An der eigenen Haus- und Wohnungstür richtig abgezockt

Es passiert dann, dass ausschließlich Barzahlung von den Schlüsseldiensten zur Bedingung gemacht wird und die Preise zwischen 200 und 1500 Euro angegeben werden. Häufig heißt es, es koste so um die 150 Euro. Vor Ort tauchen plötzlich "Probleme mit dem Schließzylinder", ein erhöhter Aufwand käme hinzu, nochmals 200 Euro! In Ihrer Not bezahlen die Kunden dann die überteuerte Dienstleistung.

Schlüsseldienste online vergleichen - Hilfe für Kunden

Dass es auch anders geht, zeigen die vielen guten und kundenorientierten Schlüsseldienste und Aufsperr-Firmen. Einen Überblick mit Vergleichsmöglichkeiten finden Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Gewerbekunden in Internet sowohl für den Markt der Schlüsseldienste in Österreich wie auch in Deutschland. Schnell und bequem lassen sich hier zuverlässige Schlüsseldienste in der Heimatregion recherchieren und Preise vergleichen.

Tipp: Es ist besser, sich vorab über Anbieter zu informieren und einen seriösen Schlüsseldienst zu rufen. Deutsche Schlüsseldienste im Vergleich kosten Sie nur ein paar Minuten Zeit, um eine vertrauensvolle Firma zu finden. Denn Regressforderungen gegenüber den "schwarzen Schafen" sind schwer durchzusetzen und oft wechseln diese Firmen Namen und Standorte.

