Austrian Anadi Bank: Interims-CEO Krishnamoorthi geht wie geplant, Übergabe an neuen CEO per 1. Juli

Interims-CEO Ganesh Krishnamoorthi legt Mandat wie geplant zurück, verlässt das Unternehmen und wird mit 1. Juli an den neuen CEO übergeben. Der Nachfolger wird in Kürze präsentiert.

Wien (OTS) - GaneshKumar Krishnamoorthi wird sein Interimsmandat als CEO der Austrian Anadi Bank mit Ende Juli plangemäß zurücklegen und die Bank verlassen. Der Name des neuen CEO wird, gemäß Angaben des Eigentümers, in Kürze bekanntgegeben.

Krishnamoorthi hatte im Jahr 2018 die Leitung der Bank im Retail- und Digitalbereich übernommen. Er war für die Wandlung des Instituts von einer traditionellen Hypothekenbank zu einer nachhaltigen, margenstarken Bank für Consumer Finance und KMU verantwortlich. Das Institut besetzte dabei mit innovativen, digitalen Produkten erfolgreich Nischen im Retail- und Corporate-Markt. So führte Krishnamoorthi kostengünstige, papierlos-digitale Verbraucherkredite in Filialen und Online ein und entwickelte zudem Produkte wie den digitalen KMU-Kredit. Krishnamoorthi verstärkte darüber hinaus die Retail-Präsenz der Bank mit dem Konzept des modernen "Kredit Shops“ und setzte auf Innovationen wie Expressauszahlung innerhalb weniger Stunden.

GaneshKumar Krishnamoorthi: „Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen zwei Jahren bei der Austrian Anadi Bank erreicht haben. Zusammen mit einem exzellenten Team haben wir das Privatkundengeschäft erfolgreich umgestaltet und skalierbare Plattformen für Retail und Digital Banking geschaffen, die mit innovativen Produkten das Leben unserer Kunden erleichtern. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit und den Eigentümern für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben.”

Sanjeev Kanoria, Eigentümer und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Ich möchte GaneshKumar Krishnamoorthi für seine Führung als Interims-CEO und auch als Verantwortlicher für das Retail- und Digitalgeschäft danken. Ganesh spielte bei der erfolgreichen Entwicklung der Bank hin zu den Chancen des Retail- und Digitalgeschäfts eine wichtige Rolle. Wir haben seine umsichtige Leitung der Bank, sein Fachwissen und die Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen wir Ganesh alles Gute. Wir freuen uns, den neuen CEO demnächst präsentieren zu können.“



Über Austrian Anadi Bank AG:

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische Hybridbank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Mit ihrem einzigartigen Leistungsversprechen, das auf einem modernen Hybridansatz basiert, fordert die Anadi Bank traditionelle Bankmodelle heraus: Einerseits bietet sie persönliche Kundenbetreuung über einen Multi-Channel-Ansatz mit Filialen und einem Team von Customer Care Agents. Andererseits setzt die Anadi Bank auf einfach zu nützende digitale Services und entwickelt dazu ihre digitale Wertschöpfungskette laufend weiter. Als Hausbank zahlreicher KMUs in Handel, Industrie und Immobilien setzt das Institut die Vorteile seiner schlanken Struktur und hohen Entscheidungsgeschwindigkeit gezielt ein. Besonderen Fokus legt die Anadi Bank dabei als Produktspezialist auf smarte und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen. In Kärnten, der Steiermark und Wien arbeiten mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ca. 57.000 Kundinnen und Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Ketchum Publico GmbH

Mag. Axel Schein

Telefon: +43 (0) 664 808 69 149

anadibank @ ketchum-publico.at

presse @ anadibank.com

anadibank.com