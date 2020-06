Austria Email AG erzielte 2019 Rekordumsatz und Produktionshoch am heimischen Standort

Umsatz der AE Gruppe stieg auf 73,5 Mio. Euro – 149.000 Speicher im Vorjahr in Knittelfeld produziert – Hoffnung auf höhere Sanierungsrate durch Klimamilliarde

Knittelfeld (OTS) - Heute, Mittwoch (17. Juni) hielt das 165 Jahre alte Traditionsunternehmen Austria Email AG die erste digitale Hauptversammlung ab. In einem fordernden Marktumfeld steigerte die Austria Email Gruppe (Austria Email AG und die Austria Email GmbH Deutschland konsolidiert) 2019 den Jahresumsatz auf 73,5 Mio. Euro nach 67,4 Mio. Euro. Die AG selbst verzeichnete einen Umsatz von 68,4 Mio. Euro nach 62,5 Mio. im Vorjahr. Das EGT der AG wurde 2019 auf 4 Mio. Euro gesteigert (nach 2,5 Mio. im Vorjahr).

Das seit 2014 bankschuldenfrei gestellte Unternehmen verfügt über eine robuste Eigenkapitalquote von 54,8 %.

Die Stückzahl in den Knittelfelder Werken hat im Vorjahr mit 149.000 Speichern ebenfalls einen Höchstwert markiert. Der Absatz der AE entwickelte sich über dem Branchenschnitt; die größte Steigerung wurde im Segment höherer Energieeffizienz und Alternativenergie (inkl. Wärmepumpen) erzielt. Die Exporte außerhalb des deutschsprachigen Raumes in CEE und im Verbund mit dem französischen Mutterkonzern Groupe Atlantic wuchsen zweistellig.

Im Zuge fortgesetzter Investitionen in den heimischen Standort wurden auch in 2019 1,7 Mio. Euro primär in die nachhaltige Weiterentwicklung der Produkte und die Optimierung der Produktion, sowie ergänzend in eine Photovoltaikanlage, die Umstellung des Fuhrparks auf Hybrid- und der Staplerflotte auf Elektroantrieb und in LED Systeme investiert.

Aktuell Vollbetrieb ohne Kurzarbeit – Ausblick mit Respekt und Zuversicht

Nach der akuten Phase der Pandemie hat sich der politische Fokus in Richtung Bewältigung der weltweiten Rezession und Klimakrise verschoben. Die aktuellen Konjunkturpakete in Österreich und Deutschland sowie der „Green Deal“ der EU bilden eine gute Grundlage zur Erhöhung der Sanierungsrate. Die Stabilisierung der Gesamtwirtschaft werde nur durch ein abgestimmtes Gesamtpaket für Beschäftigung und Investitionen gelingen, betont CEO Dr. Martin Hagleitner MBA: „Wir sind in Richtung Zukunft – bei allem Respekt vor den Herausforderungen – zuversichtlich. Für die geplanten Maßnahmen – wie die Sanierungsoffensive – ist entscheidend, dass sie rasch wirken, Kapital mobilisieren, Wertschöpfung, Beschäftigung und Steuereinnahmen in Österreich bzw. der EU erzeugen und langfristig dazu beitragen Wohnen leistbarer zu machen“, erklärt Hagleitner und gibt zu bedenken, dass ein zweiter Corona-bedingter Lockdown auch für relative krisenresistente Branchen katastrophal wäre.

„Der Trend in Richtung Investitionen der öffentlichen Hand in leistbares Wohnen und Anreize für gemeinnützige und gewerbliche Bauträger sowie Private kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt ist der beste Zeitpunkt für einen Tausch alter umweltschädlicher Energiefresser in den Kellern durch moderne und energiesparende Heizungs- und Warmwassersysteme“, so Hagleitner, der seit drei Jahren auch in der französischen Groupe Atlantic die Konzernleitung für die deutschsprachigen Länder sowie ausgewählte CEE Märkte verantwortet.

Künftige F&E-Schwerpunkte gelten klimaschonenden und smarten Anwendungen sowie der Einbindung der Produkte in das Energiemanagement der Gebäude.

Dank an Belegschaft und Impulse

Produktionsvorstand Ing. Walter Persch betont: „Dank des Einsatzes unserer Belegschaft war die Produktion in den letzten Wochen kaum beeinträchtigt. Unter strikten Hygienemaßnahmen konnten wir die Lieferketten und Fertigung aufrecht halten.“

Der Personalstand der Austria Email Gruppe liegt stabil bei rund 350 Beschäftigten, Kurzarbeit wurde nicht in Anspruch genommen. Laufend gesucht werden technische Berufe, wie z.B. Schweißer, Elektrobetriebstechniker, Maschinenbautechniker; Automatisierungstechniker und Industrial Engineer; selbstverständlich werden auch heuer neue Lehrlinge aufgenommen.

Zuwächse werden in Zukunft durch fortgeschrittene Akquisitionsprojekte in Deutschland erwartet. Auch die Sortimentserweiterungen um Grundwasser- und Erdwärme-Wärmepumpen sowie Schwimmbad-Wärmepumpen finden steigendes Interesse.

Über GROUPE ATLANTIC: Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französischer Familienkonzern mit mehr als 9.400 Beschäftigten in 28 Werken weltweit. Sie erzielte im Vorjahr einen Bruttoumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro. GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke, wettbewerbsfähige Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen. Diese werden in mehr als 60 Ländern der Welt vertrieben und eignen sich für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Büros, Ladengeschäfte, Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser und alle anderen gewerblich genutzten Gebäude. www.groupe-atlantic.com

Über die Austria Email AG: Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. Das Unternehmen fertigt und vertreibt mit 350 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. www.austria-email.at

